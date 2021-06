Confecção da primeira e segunda via do RG e atendimento jurídico estão entre os serviços oferecidos

Nesta quinta (17) e sexta-feira (18), o Programa “Sejus Mais Perto do Cidadão” da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) levará para a Estrutural diversos serviços gratuitos para atender a população. O evento ocorrerá no Setor Central, Área Especial 5 S/N- ao lado da Administração Regional. Entre os serviços ofertados estão a emissão da primeira e segunda via da identidade, os atendimentos do Procon e NA HORA e de assistência jurídicos da Carreta da Defensoria Pública do DF.

Na área da saúde, os moradores serão atendidos gratuitamente por nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, oftalmologistas e psicólogos. A programação também inclui serviços de barbearia e a carreta da beleza para as mulheres.

Para a secretária Marcela Passamani, o evento é uma oportunidade para que a população mais vulnerável do DF possa ter acesso às ações de cidadania. “As pessoas terão diversos serviços reunidos em um único local, isso é cidadania e direito de todos. O Sejus Mais Perto do Cidadão é uma política de Estado, é contínua e chega aqui na Estrutural para atender as demandas da comunidade com praticidade, agilidade, segurança e conforto”.

Além da prestação de serviços, a população terá acesso a exposições do Museu das Drogas com orientação sobre prevenção e combate ao uso de drogas; a feira do Corpo de Bombeiros, a oficina da Cozinha Brasil em parceria com o SESI e a Feira de Talentos, com a comercialização de produtos das pessoas atendidas pelo Programa Pró-Vítima da Sejus.