CPI pede convocação de Okumoto para explicar operação Falso Negativo

Os senadores Rogério Carvalho (PT/SE) e Alessandro Vieira (Cidadania) pediram a convocação do atual secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto, para prestar esclarecimentos sobre a operação Falso Negativo, deflagrada em julho do ano passado.

Na época, Okumoto não era secretário, mas os senadores acreditam que ele possa prestar esclarecimentos. “Osnei Okumoto havia pedido exoneração do cargo de secretário de saúde do DF em março de 2020, quando assumiu em seu lugar Francisco Araújo, apontado como líder da organização criminosa. Mas a Operação Falso Negativo fez com que Okumoto voltasse ao cargo em setembro de 2020”, explica um dos documentos. Na última quarta-feira (9), Araújo teve a convocação aprovada.

Além de Francisco Araújo, mais sete ex-gestores da Saúde foram acusadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) como parte das fraudes em quatro contratos de testes de detecção da covid-19. Eles foram presos, mas já conseguiram liberdade.

Entre as irregularidades apontadas pelas investigações estão: superfaturamento, prazos inexequíveis para apresentação de propostas e desvio de recursos públicos. O prejuízo estimado é de, no mínimo, R$ 18 milhões. Os réus negam irregularidades.

