Sejus abre inscrições para o 3º Casamento Comunitário de 2021 na próxima quarta-feira (13)

Os casais interessados têm até 21 de outubro para se inscreverem de forma presencial em um dos dois pontos disponibilizados pela Sejus

O ano de 2021 já esta quase no fim e mesmo com tudo que aconteceu diante de uma pandemia, casais apaixonados ainda procuram a felicidade eterna do matrimônio. Diante disso, os pombinhos que se interessarem em obter a união ainda este ano poderão realizar o sonho.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) abriu as inscrições para a 3ª edição do Casamento Coletivo. Os interessados poderão se cadastrar a partir da próxima quarta (13), e o prazo segue até 21 de outubro nos seguintes locais: na Praça dos Direitos da Ceilândia, localizada na QNN 13, e na sede da Sejus, na antiga Estação Rodoferroviária

Nesta edição, que está prevista para o dia 28 de novembro deste ano, serão disponibilizadas 60 vagas, 20 a mais do que nas últimas cerimônias. “A organização desta edição já está a todo vapor! Queremos atender o maior número de casais possíveis no último casamento que organizaremos neste ano. Para mobilizar e orientar os casais, montamos uma tenda em todas as nossas ações itinerantes, onde nossa equipe presta informações e tira dúvidas sobre o programa”, explica a secretária da Sejus, Marcela Passamani.

Para participar, é preciso ser maior de 18 anos, comprovar baixa renda e entregar os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de residência no DF no nome da noiva ou do noivo, Declaração de Hipossuficiência do noivo e da noiva, ausência de impedimento legal para casar-se, Certidão de Nascimento (se for solteiro), Certidão de Casamento com averbação (se for divorciado), Certidão de Casamento com o falecido (se for viúvo), Declaração de Veracidade dos documentos da noiva e do noivo, RG, CPF, certidões e comprovante de residência das duas testemunhas.

Para mais informações, estão disponíveis os seguintes telefones: (61) 3213-0750 / 3213-0690.

Confira o cronograma

13/10 a 21/10 Fase de inscrições e análise das documentações

22/10 Divulgação da lista dos casais contemplados para o casamento comunitário;

25/11 Encontro preparatório destinado aos esclarecimentos e ensaio geral do Casamento Comunitário

28/11 Realização do Casamento Comunitário