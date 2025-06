Seis bois morrem após carreta tombar no Paranoá; motorista é resgatado de helicóptero

Um acidente envolvendo uma carreta que transportava 50 bois deixou seis animais mortos na Estrada de Sobradinho dos Melos, no Paranoá, na manhã deste domingo (8/6). O veículo tombou e parte da carga foi arremessada.

O motorista, de 31 anos, sofreu escoriações e apresentava suspeita de fratura no fêmur esquerdo. Ele foi resgatado por uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levado consciente e orientado ao Hospital de Base.

Os animais sobreviventes foram soltos em um pasto próximo ao local do acidente. Já os que morreram foram recolhidos por uma equipe do frigorífico responsável pela carga.

As causas do tombamento não foram informadas.