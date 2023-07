Segurança reforçada na volta às aulas da rede pública

Polícia Militar e Detran-DF vão acompanhar a primeira semana do retorno de 475 mil alunos às escolas do governo

O retorno dos 475 mil alunos da rede pública de ensino às aulas contará com reforço de policiamento e patrulhamento da Polícia Militar (PMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF). A ação vai durar de segunda (31) a sexta (4/8) com o objetivo de dar mais segurança e tranquilidade aos estudantes.

A Polícia Militar vai envolver todas as unidades de forma direta ou indireta na operação. Haverá apoio de diferentes batalhões, como os de Trânsito, Aviação Operacional e o Cães, além do auxílio da cavalaria. O apoio terá início às 6h30 de segunda e será encerrado às 23h da sexta, com atenção redobrada nos horários de pico, ou seja, quando houver entrada e saída dos alunos das escolas.

“A operação em si tem caráter preventivo, ou seja, na intensificação do policiamento nas imediações das escolas, como um caráter educativo. Teremos dicas de segurança e palestras em algumas escolas, com temas voltados à prevenção de crimes violentos, sobre bullying e prevenção às drogas”, detalha o chefe da seção de Operações e Instrução do Batalhão Escolar da PMDF, major Herbert Freitas.

“Estaremos presentes também com o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e equipes do Ciclo de Palestras Educar para a Cidadania (Cipeduc), voltadas para as palestras, além da banda de música da PMDF”, completa.

Atenção no trânsito

O Detran-DF intensificará as ações educativas e de fiscalização nesse período de volta às aulas, visando trazer mais segurança aos estudantes que retornam às atividades escolares depois do recesso no meio do ano.

Atividades educativas serão realizadas com palestrantes, mímicos e repentistas, além da equipe de professores. O intuito é conscientizar pais, professores e estudantes sobre a importância de observar e respeitar as normas de trânsito, principalmente no embarque e desembarque e nas faixas de pedestre.

“Nesse período de volta às aulas, os condutores precisam ficar atentos à presença das crianças no perímetro escolar, reduzindo a velocidade e redobrando a atenção ao se aproximar de faixas de pedestres, principalmente, nos horários de entrada e saída dos jovens (da escola)”, destacou o diretor-geral do Detran, Takane do Nascimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com relação às ações de fiscalização, a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito (Dirpol) intensificará as ações voltadas à segurança em áreas escolares, com a presença de agentes de trânsito nas faixas de pedestres próximas às escolas, além ações de fiscalização de veículos de transporte escolar.

Confira dicas da PMDF aos pais e alunos para um retorno às aulas com mais segurança:

⇒ Os alunos devem utilizar o uniforme da escola para diferenciá-los de pessoas que não são estudantes

⇒ Estudantes devem procurar o diálogo em caso de atrito e problemas

⇒ No trajeto para a escola caminhos vazios ou sem iluminação devem ser evitados

⇒ Evitar se distrair com uso de aparelhos celulares em vias públicas

⇒ Não aceitar presentes nem convites de estranhos para passeios​

⇒ Ao observar algo estranho ou atitude suspeita de alguém, acionar a Polícia Militar pelo telefone 190

⇒ A PMDF ainda reforça aos motoristas que redobrem a atenção neste período de volta às aulas, considerando o aumento do fluxo de crianças e adolescentes nas proximidades das escolas

⇒ Aos pais, recomenda-se monitorar os meios de comunicação e redes sociais dos filhos.