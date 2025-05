Segurança pública do DF fortalece transparência e planejamento com nova estrutura de governança

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) realizou, nesta terça-feira (27), a primeira reunião do Comitê Interno de Governança (CIG), nova denominação do antigo comitê de governança da pasta. A reformulação foi oficializada no início de maio com a publicação da Portaria nº 35 e visa alinhar a estrutura da SSP-DF aos demais colegiados do Governo do Distrito Federal (GDF), em consonância com as diretrizes do Conselho de Governança Pública do Distrito Federal (CGOV).

A atualização do comitê vai além do nome: a composição foi renovada com a inclusão de representantes da Secretaria Executiva de Governança e Integridade (Serins) e da Ouvidoria da SSP-DF. A nova configuração amplia a capacidade de articulação interna e externa da secretaria, contribuindo para maior integração e eficiência na gestão pública.

O secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, destacou a importância da iniciativa. “O CIG representa um avanço institucional importante na forma como planejamos e executamos nossas ações. Com ele, conseguimos mais clareza nos processos, mais alinhamento entre as áreas e mais eficiência na entrega dos resultados que a sociedade espera. Governança é uma diretriz estratégica da nossa gestão”, afirmou.

A partir de agora, o comitê se reunirá mensalmente para promover o alinhamento da alta gestão da SSP-DF às estratégias em curso. O secretário-executivo de Gestão Integrada e presidente substituto do colegiado, Bilmar Angelis, explicou que os encontros têm papel fundamental no monitoramento de ações como o Programa Segurança Integral e no avanço do planejamento estratégico da secretaria. “A ideia é dar cada vez mais transparência a todo o processo de gestão”, pontuou.

Durante a reunião, foram discutidos o nível de maturidade da governança institucional, a atualização do Plano Distrital de Segurança Pública e Defesa Social (PDISP) e a construção coletiva do novo planejamento estratégico da pasta.

Para o secretário-executivo do comitê, Ivan Siqueira, os impactos do novo modelo já são perceptíveis. “Além de dirimir questões de direcionamento da política na transversalidade natural da política pública, o nivelamento do conhecimento das ações estratégicas do Segurança Integral tem provocado uma melhor performance da SSP”, avaliou.

Entre as competências do CIG estão a promoção de práticas de governança e compliance, a implantação de metodologias de gestão de riscos e a validação de planos setoriais, como o Plano de Contratações Anual (PCA), o Plano Anual de Capacitação (PAC) e o Plano Anual de Eventos (PAE), entre outros instrumentos de planejamento e controle da gestão pública.

Com informações da SSP-DF