Segurança do DF ganha reforço de 17 viaturas

A Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF) e as forças de segurança – polícias Militar (PMDF) e Civil (PCDF) e Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) – receberam quatro viaturas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), nesta quarta-feira (11). O órgão federal destinou R$ 787.800 para a aquisição dos quatro veículos. Os modelos não podem ser divulgados por questão de segurança. Os veículos serão utilizados para o fortalecimento de ações vinculadas às áreas de inteligência das instituições. A cerimônia simbólica de entrega ocorreu na sede da secretaria.

“A inteligência é uma das áreas cruciais para segurança pública como um todo. Reforçando esta área, podemos atuar de forma ainda mais assertiva para resolver ou anteceder situações. A informação é essencial para qualquer decisor e fundamental em qualquer cenário. Essa doação do Ministério da Justiça mostra que estamos trabalhando juntos, com ações direcionadas para mais segurança no Distrito Federal”, reforça o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

O Distrito Federal tem se destacado na redução de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, o número de homicídios foi o menor dos últimos 24 anos. Houve, ainda, redução de todos os crimes contra o patrimônio. “O uso do sistema de inteligência é fundamental tanto para elucidação de crimes, quanto para prevenção criminal e alocação de policiamento. O fortalecimento do trabalho de inteligência é de extrema importância para integrar as mais diversas agências locais e federais e estratégico para a gestão, na tomada de decisão”, completa Avelar.

As viaturas foram entregues ao subsecretário de Inteligência da SSP-DF, George Couto, à comandante-geral do CBMDF, Mônica Miranda, à subcomandante da PMDF, Ana Paula Habka, e ao diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da PCDF, Saulo Lopes.

Viaturas para SSP-DF

Para renovação de parte da frota da SSP-DF, também foram recebidas nesta semana outras 11 viaturas, que serão utilizadas para áreas operacionais da pasta. Os modelos foram adquiridos por R$ 1.379.033, por meio de recursos do Fundo de Segurança do Distrito Federal. Outras duas caminhonetes adaptadas com escada giratória e carroceria também foram compradas. Os veículos serão utilizados para manutenção do sistema de videomonitoramento, que está em expansão. O valor total foi de R$ 837.395,90.

Videomonitoramento em expansão

As viaturas destinadas ao Programa de Videomonitoramento Urbano (PUV) irão contribuir com a manutenção das quase mil câmeras em operação. A nova fase do PUV teve início neste ano, com finalização estimada até 2025. Com isso, a previsão é que 500 novas câmeras passem a operar no Distrito Federal.

Atualmente, 24 regiões administrativas contam com câmeras. As imagens são transmitidas em tempo real para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob) e, a partir disso, distribuídas ou disponibilizadas às dez Centrais de Monitoramento Remoto (CMRs), instaladas em unidades da PMDF.

*Com informações da Agência Brasília