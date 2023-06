Segunda-feira (26) começa com 248 chances de emprego

Os sete cargos para mestre de obras no Guará (1) e na Zona Industrial (6) oferecem salários de R$ 3 mil e R$ 2.956, respectivamente

Nesta segunda-feira (26), estão disponíveis 248 vagas de emprego nas agências do trabalhador. Para cadastrar o currículo, basta baixar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma unidade. Caso nenhuma das chances seja interessante, o cadastro vale para oportunidades futuras.

Os sete cargos para mestre de obras no Guará (1) e na Zona Industrial (6) oferecem salários de R$ 3 mil e R$ 2.956, respectivamente. Também para ganhar mensalmente R$ 3 mil, há uma vaga para analista de exportação e importação, no Guará I. O cargo exige experiência e ensino superior completo em administração.

As três chances para gerente de magazine, em São Sebastião, pagam R$ 2 mil. Há exigência de experiência e ensino superior incompleto em recursos humanos. A profissão de açougueiro recebe R$ 1.879,69, em Samambaia Norte (8); R$ 2.086,48, em Taguatinga (6); e em Samambaia Sul (6), R$ 1.663,84.

No Cruzeiro Novo, as duas vagas para manicure e pedicure recebem R$ 1.400, na Asa Sul, a vaga para o mesmo ofício ganha R$ 1.320. Ainda na Asa Sul, cabeleireiro tem a bonificação de R$ 1.320.

O dia traz 21 chances para pessoa com deficiência (PcD). As dez vagas para auxiliar de lavanderia, na Asa Norte, pagam R$ 1.320. Em Taguatinga, auxiliar de cozinha (2), fiel de depósito (2) e vendedor no comércio de mercadorias (3) têm salário entre R$ 1.400 e R$ 1.812,50.

O ofício de auxiliar de limpeza, para PcD, tem a gratificação de R$ 1.700 no Lago Sul e R$ 1.320 em Santa Maria. Em Águas Claras, as duas vagas de recepcionista atendente pagam R$ 1.600, cada uma.

As 14 agências do trabalhador funcionam das 8h às 17h, durante a semana. Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília