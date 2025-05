Segunda audiência pública do PDTU é marcada para 28 de junho

No próximo sábado (28), a população do Distrito Federal terá mais uma oportunidade de contribuir com os rumos da mobilidade urbana na capital. A partir das 9h, será realizada uma audiência pública para apresentação do diagnóstico do Plano Diretor de Transporte Urbano (PDTU) e para debater a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS). O evento acontecerá no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no Setor de Autarquias Norte, com duração prevista de três horas e transmissão ao vivo pela internet.

O aviso de consulta e audiência pública foi publicado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) no Diário Oficial do DF desta quinta-feira (22). O diagnóstico a ser apresentado foi construído com base em pesquisas de campo e nas oficinas realizadas em todas as regiões administrativas do DF.

“É muito importante que a população participe dessa audiência pública, para que possamos, juntos, avaliar tudo que foi diagnosticado até o momento sobre o transporte e a mobilidade do DF”, afirmou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves. “Chegou a hora de aprofundar o debate e colher as contribuições populares para aprimorar o projeto do PDTU.”

A audiência terá caráter consultivo e será aberta a qualquer pessoa, empresa ou entidade interessada. O objetivo é democratizar a participação da sociedade, especialmente dos usuários do transporte coletivo e dos que utilizam modos de mobilidade ativa, como bicicleta ou caminhada.

Durante o evento, será possível encaminhar sugestões por meio de um formulário específico, que exigirá a identificação do autor da proposta. Os canais de transmissão e as instruções de acesso online serão disponibilizados na página oficial da Semob e ficarão acessíveis até o encerramento da audiência.

A iniciativa é parte do esforço do governo para construir uma política pública de mobilidade mais eficiente, inclusiva e alinhada aos princípios da sustentabilidade.

Com informações da Agência Brasília