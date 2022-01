Secretários tentam alavancar turismo do DF

“O objetivo é elaborar políticas públicas por meio de estruturação, inteligência mercadológica, qualificação e promoção”, reforçou

Mais uma vez Brasília sai na frente na reformulação de ações para alavancar o turismo brasileiro. A Secretaria de Turismo do Distrito Federal, em parceria com o Ministério do Turismo, a Embratur e a Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), deu início, nesta quarta-feira (12/1), a uma série de discussões para promover os destinos nacionais. Os atrativos turísticos nos municípios do país foram tema do encontro entre o presidente da Anseditur, Ângelo Sanches, o secretário Nacional Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, Fábio Augusto Oliveira, o gerente de Gabinete e Diretoria de Marketing, Inteligência e Comunicação da Embratur, André Reis e a secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça.

Fábio Pinheiro reforçou que o grupo de trabalho atuará por meio de quatro eixos. “O objetivo é elaborar políticas públicas por meio de estruturação, inteligência mercadológica, qualificação e promoção. Desta forma, podemos construir destinos e atrativos mais sólidos no propósito de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, gerando emprego e renda”.

“Afirmo, com muita sinceridade, é que a atuação dos municípios é sólida, séria, concreta e tem propósito. Eu percebo que o prefeito está engajado na promoção do seu município e convencido de que o turismo é a engrenagem para mudar a economia de sua cidade. Recebo semanalmente, dirigentes de todo o país em busca de projetos desenvolvidos em minha gestão que fizeram de Brasília um case de sucesso”, informa a secretária de Turismo.

“Esse encontro celebra o início de um plano de trabalho para a elaboração conjunta de promoção de destinos turísticos com um olhar, principalmente, dos municípios, buscando a identidade e as reais características de cada região. Queremos mostrar o verdadeiro Brasil para os brasileiros e apresentar para os turistas estrangeiros os destinos que vão além de praia e sol”, defende Sanches.

Foram apresentadas propostas para que seja composto um Grupo de Trabalho (GT) onde os projetos de promoção e divulgação dos destinos partindo dos municípios do país possam ser discutidos e planejados de forma conjunta. Os municípios engajados em divulgação e promoção do turismo são grandes potencializadores de geração de emprego e renda local. Vanessa Mendonça ressalta essa participação dos municípios como reforço dos destinos.

Mendonça destacou que os municípios são grandes potencializadores de geração de emprego e renda local. Eles reforçam os destinos. “Recebo semanalmente, dirigentes de todo o país em busca de projetos desenvolvidos em minha gestão que fizeram de Brasília um case de sucesso, isso mostra a importância de alavancar o turismo a partir de suas raízes para a que todo o país seja representado por meio de suas culturas, costumes e crenças. Brasília é a casa de todos os municípios e estamos sempre prontos para receber e contribuir com a promoção de ações que transforme e resgate o turismo em todo o país”, informou a secretária.

Atualmente, cerca de 800 municípios estão associados à Anseditur, que representam todas as regiões do país. Para o presidente da Associação, as regiões municipais estão repletas de equipamentos turísticos e culturais que representam a pluralidade do povo brasileiro e precisam ganhar destaque no cenário do turismo nacional e internacional.

Na avaliação de Ângelo, o foco é a divulgação do que existe de fato em cada canto desse país. “É nos municípios, nas histórias e nas vivências de cada destino que se encontra o Brasil onde existe uma potencialização das regionalidades presentes nos interiores dos Estados,” finaliza.

Para Reis, uma boa preparação dos municípios é essencial para a promoção internacional do país. “A Embratur já teve a experiência de promover, por um determinado período, os destinos nacionais para os brasileiros. Então a Embratur vê, com muito bons olhos, por que é nos municípios onde as coisas acontecem, onde o turismo acontece. Então é fundamental que os municípios estejam cada vez mais preparados para o turismo, para que o turismo internacional seja bem recebido, tenha ótimas experiências. E quanto mais municípios preparados, melhor para o Brasil e mais oferta para o turista internacional”, afirma André Reis.

“Quanto mais o tempo passa, mais me convenço de que o turismo é, de fato, a engrenagem para mudar a economia de uma cidade. Hoje tive a enorme satisfação em participar com meu amigo Ângelo Sanches presidente da Anseditur, de reunião para elaborar ações e planejamentos para a promoção do Turismo Nacional em parceria com o Ministério do Turismo e a Embratur”, disse Vanessa Mendonça.

Também participaram desse encontro Fábio Augusto, secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, o assessor Rodrigo Castilho, Débora Barboza, chefe de Gabinete da SNDTur, Fernanda Amorim, assistente de Gabinete da SNDTur e Meyre Fance, secretária-executiva da Ansenditur.