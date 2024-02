Secretário de Transporte e Mobilidade pede exoneração

Tanto Flávio quanto Zeno e Casimiro são funcionários de carreira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit)

O secretário de Transporte e Mobilidade Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira pediu exoneração do cargo. A decisão foi confirmada na edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (20).

Em seu lugar, será nomeado Zeno José Andrade Gonçalves, antigo chefe de gabinete da pasta. Zeno é formado em administração de empresas e especialista em Gestão Pública.

Flávio havia assumido a secretaria em abril de 2023, substituindo o ex-secretário Walter Casimiro.

Tanto Flávio quanto Zeno e Casimiro são funcionários de carreira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).