Administração regional realiza ação contra dengue e escorpião

A ação tem o objetivo de prevenir a proliferação e eliminar criadouros de escorpiões e do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue

A Administração Regional do Sudoeste, Octogonal e SIG irá realizar, nesta terça-feira (20), uma ação contra a dengue e escorpiões. Uma tenda será instalada na Octogonal 4/5, em frente à passarela.

A ação, que contará com a presença de representantes da Polícia Militar (PMDF), Serviço de Limpeza Urbana (SLU), DF Legal e Vigilância Sanitária, tem o objetivo de prevenir a proliferação e eliminar criadouros de escorpiões e do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.

O ato trará conversas de conscientização à população sobre a importância da participação de todos no combate e prevenção dessas pragas e reduzir os números de cidadãos com dengue.

Nossa ação contará com a ajuda do SLU, que estará lavando todas as paradas de ônibus da Octogonal e após a limpeza receberá pinturas feitas por artistas locais da cidade.

Teremos o apoio também da Vigilância Ambiental que estará com stand de núcleo de educação, saúde e vacinação para Pets.

DFLegal que realizará a retirada de carcaça em toda a extensão do Sudoeste/Octogonal e SIG. Todas nossas ações serão acompanhadas pela PMDF.