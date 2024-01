Secretário de Esportes do DF é exonerado do cargo

A exoneração ocorreu a pedido, e Julio César agora retorna às funções na Câmara dos Deputados. Quem assume a pasta é Victor Renato Junqueira

Foi publicada hoje (4) no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) a exoneração de Julio César Ribeiro (Republicanos-DF) do cargo de secretário de Esporte e Lazer. Ele estava na função desde o começo do ano passado, escolhido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

A exoneração ocorreu a pedido, e Julio César agora retorna às funções na Câmara dos Deputados. Quem assume a pasta é Victor Renato Junqueira, que já atuava como secretário executivo de Esportes.

O agora ex-secretário entrou em uma polêmica ontem (3), quando foi revelado que ele ainda não tinha devolvido o apartamento funcional da Câmara, cedido a todo deputado federal. Porém, quando ele assumiu a pasta do DF, foi dado um prazo para que a devolução fosse feita, o que não ocorreu. Agora, o político terá que pagar uma multa, que tem como base o valor mensal do auxílio-moradia e é calculada proporcionalmente ao tempo de ocupação irregular.