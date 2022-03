Secretaria de Turismo abre chamamento público para ocupação do espaço da 507 sul

O chamamento refere-se a uma parceria com a pasta para ocupar o espaço para o desenvolvimento atividades de economia criativa

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF) publicou o Edital de Chamamento Público nº 03/2022 para celebrar o acordo de cooperação da sociedade civil. O chamamento refere-se para atuação em parceria com a pasta para ocupar, durante dezoito meses, no espaço da 507 sul para o desenvolvimento atividades de economia criativa e realização de programas de turismo e cultura.

Os termos do edital já estão disponíveis no site da Secretaria.