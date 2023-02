Secretaria de Trabalho abre curso de corte e costura para cadastrados no CadÚnico

Interessados devem fazer inscrição até dia 24 de fevereiro pelo site do órgão ou nas Agências do trabalhador

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET) disponibilizou 250 novas vagas no programa Fábrica Social para a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Os interessados podem se inscrever até o dia 24 de fevereiro, tanto pelo site da secretaria quanto nas Agências do Trabalhador espalhadas pelo DF.

Outra oportunidade de participar de cursos de qualificação é o Programa Capacita 26, que abriu 213 vagas para profissionalização de copeiros (35 vagas), agentes de portaria (45 vagas), merendeiro(a) (28 vagas), monitor(a) de transporte escolar (50 vagas), e corte e costura (27 vagas para estudar de 8h às 12h, e 28 para estudar de 14h às 18h).

As inscrições para o Capacita 26 se encerram hoje e devem ser feitas da mesma forma que pelo programa Fábrica Social. Para participar, é necessário estar em vulnerabilidade econômica e social; estar desempregado ou trabalhar informalmente; ter mais de 18 anos; e morar, preferencialmente, nas regiões da Colônia Agrícola 26 de Setembro ou nas Administrativas de Ceilândia, Estrutural e Vicente Pires.

Fábrica Social

O curso da Fábrica Social oferecido pelo órgão, que acontecerá presencialmente, é de Corte e Costura, com duração de aproximadamente um ano e previsão de início das aulas a partir de 20 de março, na Cidade do Automóvel (SCIA Qd. 14 Conj.2/4 Lote 16). As atividades acontecem de segunda à sexta-feira nos períodos matutino e vespertino, das 8h às 18h.

São requisitos para participar do curso ter renda familiar de até R$200,00, ser morador do Distrito Federal, ter idade mínima de 16 anos, e não ter participado de processos de capacitação anteriores no programa. Para os jovens de 16 e 17 anos, é necessário preencher um formulário de autorização pelos pais ou responsáveis. Pessoas com deficiência devem apresentar um laudo médico comprovando a limitação, com validade máxima de 12 meses em casos de deficiências temporárias.

De acordo com o edital publicado, 198 vagas estão disponíveis para a concorrência em geral, cumprindo os requisitos mínimos de participação. As 52 vagas restantes se dividem em quatro categorias: 13 são para pessoas com deficiência, 13 para idosos com idade igual ou superior a 60 anos; 13 para jovens vindos de unidades de acolhimento institucional ou que estejam cumprindo medida socioeducativa em regime semiaberto; e 13 para imigrantes.

A formação em Corte e Costura pela Secretaria do Trabalho está dividida em nove módulos principais: Malharia inicial; Malharia avançada; Tecido plano inicial; Tecido plano avançado; Corte em tecido; Serigrafia; Bordado computadorizado; Bolsas; e Acessórios e Bonés e similares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Processo seletivo

Os inscritos passarão por processo de classificação baseado nas condições de vulnerabilidade socioeconômicas informadas no formulário da inscrição. Para cada categoria de concorrência nas vagas, será realizada uma seleção específica. Após isso, caso haja empate, o órgão fará um sorteio eletrônico para preencher as vagas. A seleção dos candidatos ocorrerá no dia 27 de fevereiro e o resultado dos selecionados será publicado a partir do dia 28 no site da Secretaria do Trabalho.

Os selecionados serão convocados para matrícula na 1ª Chamada. Caso ainda restem vagas neste processo, os demais candidatos serão convocados em 2ª chamada a partir do dia 11 de março, com período de matrícula previsto entre os dias 13 e 17. Não preenchendo todas as vagas disponíveis ou ocorram desistências, os candidatos da lista de espera serão convocados de acordo com a classificação.