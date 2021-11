PMDF flagra 350 motoristas alcoolizados no fim de semana

Policiais acreditam que o alto número está ligado à reabertura total do comércio

A Polícia Militar (PMDF), por meio dos batalhões do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), realizaram fiscalização nas vias do Distrito Federal neste fim de semana. Os pontos de bloqueio foram instalados em Taguatinga, Ceilândia, São Sebastião e na região central de Brasília.

O objetivo da operação é diminuir a quantidade de motoristas que dirigem alcoolizados. Segundo a PMDF, por volta de 1h desta segunda-feira (8), cerca de 350 condutores já haviam sido flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.

O número surpreendeu os policiais. “A gente pode ligar esse aumento à reabertura total do comércio, principalmente de bares e boates, o que é, até certo ponto, bom para a sociedade. No entanto, é bom frisar os condutores do risco que é dirigir após ingerir bebida alcoólica”, afirma o capitão Medeiros. “O código de Trânsito Brasileiro não mudou: existe o crime de dirigir sob influência de álcool”, reforça. Dirigir alcoolizado pode gerar pena de seis meses a três anos de prisão.

