Secretaria de Saúde treina militares da Marinha no combate à dengue

Cem integrantes irão atuar em visitas domiciliares e identificação de focos do “Aedes aegypti”. Primeira ação ocorre nesta quarta-feira (13)

Após passarem por treinamento da Secretaria de Saúde (SES-DF) contra a dengue, cem militares da Marinha do Brasil somam às atuações de combate à doença. A primeira ação ocorre nesta quarta-feira (13), em Arniqueiras, local com alta incidência de casos.

“O apoio do novo quantitativo às equipes de saúde que já estão nas ruas será fundamental para combatermos o Aedes aegypti de forma ainda mais ampla”, diz o biólogo Israel Martins, da Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival) da SES-DF.

O treinamento envolveu desde a análise das características do mosquito transmissor da dengue até a comunicação com os moradores. Os militares também conheceram os tipos de depósitos onde as larvas do Aedes aegypti se proliferam, além de se familiarizarem com os formulários de visitas nas residências.

“Trata-se de um reforço à população neste momento em que o DF tanto precisa”, lembra o comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, Capitão de Mar e Guerra Marcus Braga.

As ações de combate à dengue já contam com apoio do Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do DF, além de órgãos civis, como Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Caesb e administrações regionais, dentre outros.