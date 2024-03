Secretaria de Saúde inicia melhorias de UBS em penitenciária feminina no Gama

Com finalização prevista para junho deste ano, reforma inclui ampliação de consultórios, áreas técnicas de apoio e transferência. Investimento é de R$ 3 milhões

A reforma da Unidade Básica de Saúde (SES-DF) localizada no interior da penitenciária feminina do Gama começou. A obra, aproximadamente 70% concluída, tem previsão de término para junho deste ano. A fase de alvenaria e instalações elétrica e hidráulica já foi concluída. A próxima etapa, de acabamentos, deve começar nos próximos 15 dias.

Nesta quinta-feira (7), por meio de portaria conjunta publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), página 10, foram repassados R$ 405.921,02 à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para as adequações, responsável pela condução da obra.

Com investimento que ultrapassa os R$ 3,2 milhões, o pacote de adequações considera as necessidades das mulheres privadas de liberdade: ampliação de consultórios médicos, salas de enfermagem e de espera e área para triagem. O ambiente será ainda adaptado à assistência médica, cujos serviços incluem análise preventiva, diagnóstico e tratamento das condições de saúde.

O projeto deve proporcionar melhores condições aos trabalhadores e às usuárias, uma vez que diversas iniciativas necessitam de espaços adequados. “A equipe de Saúde desenvolve, por exemplo, grupos de gestantes e de mulheres trans, além de ofertar práticas integrativas. Como o local não estava mais abarcando tudo isso, propomos as mudanças”, explica a gerente de Saúde do Sistema Prisional (GESSP), Simone Kathia de Souza

Atendimento

Na unidade da penitenciária feminina, a UBS prisional possui equipe composta por médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistente social, farmacêutico, cirurgião dentista, técnico em saúde bucal, administrativo, gerente e supervisor. Além disso, conta com o apoio de médico ecografista, conforme a demanda.

De acordo com a gerente, as mulheres possuem acolhimento ampliado, com testes rápidos para vírus da imunodeficiência humana (HIV), sífilis, hepatites B e C, assim como exames complementares de covid-19, dengue, entre outros. “Nesse processo, também são realizadas as primeiras consultas com todos os profissionais da equipe e agendamento para preventivo de câncer do colo uterino, saúde bucal, mental etc.”

Saúde prisional

Instaurada pelo Ministério da Saúde (MS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) determina ações de saúde e segurança, voltadas à população privada de liberdade, que se encontra sob custódia em todo o itinerário carcerário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na SES-DF, o modelo de gestão adotado está em consonância com as normativas do MS e oferta os serviços de Atenção Primária em cada estabelecimento penal da capital federal. Sempre com equipe multiprofissional definida pelos parâmetros da política, que considera ainda, locais e territorialização do DF.