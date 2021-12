Secretaria de Saúde inaugura nesta terça (7) ponto de vacinação na Rodoviária

Medida faz parte da estratégia da SES-DF de ir ao encontro das pessoas que ainda não se imunizaram por completo

A Secretaria de Saúde, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), inaugura, na manhã desta terça-feira (7), o ponto de vacinação contra a covid-19 da Rodoviária do Plano Piloto. A medida faz parte da estratégia da SES-DF de ir ao encontro das pessoas que ainda não se imunizaram por completo.

Nestes primeiros dias, o local não oferecerá vacinas da Pfizer. Isso porque este imunizante exige um trabalho de manipulação diferente das doses da AstraZeneca e da Coronavac, por exemplo, que já vêm prontas. “A expectativa é que até semana que vem o ponto da Rodoviária ofereça todos os imunizantes”, informa a SES.

O ponto atende todos os públicos elegíveis para vacinação (idosos, adultos e adolescentes) e oferece imunizantes para primeira e segunda dose, além da dose de reforço. A estimativa de público a ser atendida dependerá da demanda espontânea observada durante esta primeira semana de funcionamento, mas a pasta ressalta que a Região de Saúde Central possui estoque de vacinas suficiente para atender qualquer demanda que se apresentar.

O ponto de vacinação está localizado ao lado da Administração da Rodoviária do Plano Piloto e funcionará de segunda à sexta, das 9h às 16h30. A equipe do local é composta por um responsável técnico (RT) da Secretaria de Saúde e 13 profissionais providos pela parceria com o Sesc.