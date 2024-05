Secretaria de Saúde faz entrega de cadeiras de rodas motorizadas

A Secretaria de Saúde iniciou a entrega de 305 cadeiras de rodas personalizadas para pacientes avaliados pela pasta. As entregas são realizadas em grupos de até 25 pacientes: um grupo será atendido nesta sexta-feira (24), a partir das 14 horas, na Oficina Ortopédica de Brasília (NUPOP), no SIA, com a presença da imprensa e da secretária de saúde, Lucilene Florêncio.

Esta entrega de 305 cadeiras envolvem 135 para paraplégicos adultos, cinco motorizadas com controle mentoniano, 120 motorizadas com joystick e 45 cadeiras para obesos. As cadeiras são indicadas após avaliação criteriosa de uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde. Para esta entrega, o investimento total é de R$ 1.166.300,00.

Com essa entrega, a Secretaria de Saúde zera a lista de espera por cadeiras motorizadas com controle mentoniano, isto é, quando é possível fazer o controle com movimentos do queixo. Somente neste ano, a pasta totaliza 1.360 entregas de cadeiras de rodas de diversos tipos.

Pauta



Entrega de cadeiras de rodas no Núcleo de Produção de Órteses e Próteses (NUPOP)

Endereço: SGAP, Bloco G, Lote 06, SIA, Parque de Apoio da Secretaria de Saúde

Link de localização



Com informações da SES-DF