Secretaria de Educação do DF lança edital com mais de 5 mil vagas para cursos técnicos

O Processo Seletivo para preenchimento das vagas para ingressar nos Cursos Técnicos de Nível Médio, Especialização Técnica e de Qualificação Profissional, ofertados pelas Unidades Escolares na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal foi divulgado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Serão ofertadas 5.824 vagas distribuídas em sete regionais de ensino. Vale destacar que a inscrição, a matrícula e as demais etapas do Processo Seletivo são gratuitas. As vagas ofertadas terão início no 2º semestre do ano letivo de 2024.

Inscrições e cronograma

As inscrições para os cursos ofertados no edital do processo seletivo serão realizadas, exclusivamente, por meio do site da SEEDF, e obedece ao seguinte cronograma:

Etapas Datas Horário

Inscrições 20 a 30/6/24 – A partir de 0h

Resultado da 1ª chamada 12/7/24 – A partir das 18h

Interposição de recurso 15/7/24 – Horário de funcionamento da Secretaria Escolar

Divulgação de listagem de Cadastro Reserva 24/7/24 – A partir das 18h

Vale destacar que o candidato só poderá se inscrever em apenas um curso, dentre os ofertados em edital.

Vagas e Seleção

Os cursos ofertados podem variar, de acordo com cada Regional de Ensino, podendo ser na modalidade presencial ou à distância (EAD). O Processo Seletivo ocorrerá mediante sorteio.

Já para o Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (CEP-EMB), o processo de seleção para o ingresso ocorrerá de formas distintas: sorteio, exames práticos e teóricos ou etapa única.

Veja a divisão de vagas por CRE’s:

Brazlândia EnfermagemInformática

Assistente Administrativo

Cuidado Infantil Ceilândia Administração

Logística

Informática

Administração integrada à educação de jovens e adultos – (3º segmento)

Informática integrada à educação de jovens e adultos – (3º segmento)

Barbeiro

Manicure e pedicure

Montador de equipamentos eletroeletrônicos (robótica)

Operador de computador

Programador web

Costureiro industrial do vestuário

Marceneiro

Eletricista instalador predial de baixa tensão

Mecânico de motores ciclo otto Guará Enfermagem

Nutrição e dietética

Operador de computador

Desenhista de animação

Cuidador de idosos

Programador de dispositivos móveis

Montador de equipamentos eletro eletrônicos

Programador web Planaltina Nutrição e dietética

Análises clínicas

Instrumentação cirúrgica

Educação em saúde bucal

Bombeiro civil

Auxiliar de farmácia de manipulação Santa Maria Desenvolvimento de sistemas

Redes de computadores

Radiologia

Língua brasileira de sinais (libras)

Cuidador de idosos

Programação para dispositivos móveis

Operador de computador

Língua brasileira de sinais (libras) Taguatinga Eletrônica

Eletrotécnica

Informática

Telecomunicações Plano Piloto Secretaria escolar

Assistente administrativo

Auxiliar de cozinha

Cozinheiro

Operador de computador

Serviços públicos

Agente comunitário de saúde

Cuidador de idoso

Para todos os cargos acima, é necessário que o candidato observe se atende aos requisitos exigidos em edital.

Confira abaixo as vagas destinadas ao Centro De Educação Profissional – Escola De Música De Brasília (CEP- EMB).

Acordeom

Alaúde

Bandolim

Bombardino

Clarineta

Contrabaixo

Contrabaixo elétrico

Fagote

Flauta doce

Flauta transversal

Flauta traverso barroca

Guitarra

Harpa

Oboé

Percussão erudita

Percussão popular Piano erudito

Piano popular saxofone

Trombone

Trompa

Trompete

Tuba

Viola

Viola caipira

Violão erudito

Violão popular

Violino

Violoncelo

Canto erudito

Canto popular

Documentação musical

*Com informações da SEEDF