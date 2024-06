GDF prepara novo edital para contratação de serviços de terapia intensiva

Está em elaboração, um novo edital de credenciamento para a contratação de serviços de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal, em caráter complementar. Os contratos vigentes entre a Secretaria de Saúde (SES-DF) e os hospitais privados estão regidos por edital realizado em 2009.

Devido a mudanças administrativas, populacionais, normativas e técnicas, o edital necessita de atualização. O objetivo é adequar a convocação das empresas à atual realidade da capital federal.

O credenciamento das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) traz, segundo a coordenadora substituta de Atenção Especializada à Saúde, Julliana Macêdo, maior eficiência ao Sistema Único de Saúde (SUS). “O processo possibilita a melhor distribuição de pacientes, conforme a necessidade, evitando a sobrecarga de determinados hospitais, mas garantindo a cobertura assistencial eficaz”, diz.

O aumento populacional torna os leitos na rede pública insuficientes para atender toda a demanda. Dessa maneira, o trabalho em conjunto à rede complementar desafoga portas de urgências e emergências, pois permite que pacientes críticos sejam transferidos com mais agilidade a outras unidades de saúde.

“A contratação, portanto, é um passo crucial para fortalecer o sistema de saúde pública, garantindo que ele esteja preparado para atender, de forma complementar, as necessidades da população de forma eficiente e equitativa”, destaca Julliana Macêdo.

Após a elaboração do novo edital, o próximo passo é a publicação do documento, com a habilitação e a formalização de novos contratos.

*Com informações da Agência Brasília.