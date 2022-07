Secretaria de Economia vai recolher bens inservíveis do GDF; itens vão a leilão

A renda do leilão será revertida à pasta

A Secretaria de Economia inicia, nesta segunda-feira (18), o agendamento para recolher os móveis inservíveis e de recuperação antieconômica de propriedade do Distrito Federal. Esses bens são aqueles que se encontram danificados e que o conserto não é economicamente viável ou que se tornaram obsoletos. Todo o material recolhido será leiloado e a renda, revertida à Pasta.

A Diretoria de Patrimônio Mobiliário (Dipat) da Seec será responsável pela coleta dos bens que poderão ser enviados por todos os órgãos da administração pública direta. Para realizar o agendamento, as instituições devem acionar o setor responsável pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (61) 98560-0016, 3344-8283, 2099-3062, 2099-3063 e 2099-3064.

Os pedidos de recolhimento devem ser encaminhados junto com os Termos de Transferência Patrimonial (TBPs), separados por subitens de despesas como ocioso e inservível. No caso de os bens serem cadeiras, a Diretoria de Patrimônio orienta que elas sejam separadas dos outros bens do mesmo subitem.

Os bens de informática, em razão do Decreto nº 41.859/2021, não serão recebidos pela Dipat. Para esses casos, os equipamentos deverão ser encaminhados à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação (Secti). As informações junto à pasta poderão ser obtidas pelo telefone (61) 98233-6082 ou pelo e-mail [email protected].

Os bens recolhidos são armazenados pela Diretoria de Patrimônio Mobiliário para, posteriormente, serem classificados em lotes e oferecidos em leilões.

Com informações da Agência Brasília