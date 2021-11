Secretaria de Cultura busca parceria para “Projeto de Cultura nas Cidades”

Inscrições vão até o dia 5 de dezembro. Secec vai investir R$ 3,6 milhões no projeto

A Secretaria de Cultura (Secec) publicou nesta quinta-feira (4) edital de chamamento buscando organização da sociedade civil para dar prosseguimento ao “Projeto de Cultura nas Cidades”. Trata-se de uma ação para ampliar à população o acesso às políticas culturais.

As organizações da sociedade civil interessadas na parceria com a Secec devem preencher a ficha de inscrição e enviar para o e-mail [email protected], com o assunto “Seleção do Chamamento Público para realização do objeto: “Cultura nas Cidades”.

As inscrições vão até 5 de dezembro de 2021. A Comissão de Seleção instituída pela Portaria Nº 201/2011, publicada hoje, verificará se a proposta atende a requisitos mínimos como planejamento técnico, metodologia de gestão de recursos e captação, programação das atividades e estratégia de mobilização e estimativa de público.

A Secec vai investir R$ 3,6 milhões no projeto. A expectativa da pasta é atender cerca de 6 mil pessoas de todas as regiões administrativas da capital. O projeto pretende potencializar as condições de sustentabilidade, pensando no cenário atual de avanço das tecnologias digitais, que introduz outros modos de criação, distribuição e consumo de cultura, demandando profissionais capazes de lidar com os novos desafios da área cultural.

Leia o edital 38/2021 na íntegra a partir da página 92