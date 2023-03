Se liga! Entrada gratuita no Zoo neste domingo para quem for se vacinar

Quem for se vacinar terá entrada gratuita. Crianças de até 12 anos terão direito a um acompanhante, também com entrada gratuita

O fim de semana será repleto de oportunidades para quem quiser atualizar o cartão de vacina, com 19 locais de atendimento neste sábado (18), incluindo escolas, shopping, supermercados e unidades de saúde. O destaque, porém, fica para o domingo (19): das 9h às 17h, uma equipe de 50 servidores da Secretaria de Saúde estará no Zoológico com vacinas contra a covid-19 e imunizantes do calendário de vacinação para todas as faixas etárias, dos bebês aos idosos. Quem for se vacinar terá entrada gratuita. Crianças de até 12 anos terão direito a um acompanhante, também com entrada gratuita.

“A vacinação é fundamental para as crianças, e a maior parte do público do Zoológico é composto por elas. Então essa união, além de trazer imunização para os pequenos, traz muita diversão e ensina os pequenos a respeitar a natureza, compreender a importância de preservar as espécies”, afirma o diretor-presidente do Zoológico, Raul Gonzalez Acosta.

“O que a gente espera nesta ação é que a gente consiga alcançar aquelas pessoas que não podem durante a semana ir a uma das nossas salas de vacina”, explica o diretor de Atenção Primária da Região Centro-Sul de Saúde, Luiz Henrique. A expectativa é a de atender famílias inteiras de todo o Distrito Federal.

No Zoológico, estarão disponíveis vacinas contra a covid-19 para bebês a partir dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, sempre conforme o esquema vacinal preconizado para cada idade. Quem tem de cinco a 39 anos poderá receber a primeira dose, a segunda dose ou o reforço. Dos 40 aos 59 anos também haverá a oferta do segundo reforço. Acima dos 60 anos, será aplicada a vacina bivalente. Já as crianças de seis meses a quatro anos e onze meses podem tomar a primeira, a segunda ou a terceira dose da Pfizer Baby.

Quanto ao calendário de vacinação, vão ser 16 imunizantes diferentes, entre hepatite A e B, pólio, meningocócica, pneumocócica, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV e dTpa, entre outras. Há indicações específicas para cada faixa etária, bem como para mulheres gestantes e puérperas. No próprio Zoológico, a equipe da Secretaria de Saúde poderá indicar os imunizantes a serem aplicados em cada pessoa. É necessário levar documento de identidade e, se tiver, o cartão de vacina. Caso a pessoa não tenha o cartão, serão aplicadas as doses indicadas para a sua faixa etária.

Em 4 de dezembro, uma ação semelhante realizada no Zoológico registrou 1.522 doses aplicadas, 1.092 apenas contra a covid-19.

Vacinação neste sábado

No sábado, o atendimento ocorre a partir das 8h em 19 locais em várias regiões administrativas. Há opções em unidades básicas de saúde (UBSs) da Asa Sul, Asa Norte, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Guará, Estrutural e Ceilândia. Também haverá atendimento no Brasília Shopping (Plano Piloto), em uma quadra comercial de Santa Maria, em supermercados Atacadão Dia a Dia (Ceilândia), na Praça do DI (Taguatinga) e em escolas de Planaltina e Santa Maria.

No site da Secretaria de Saúde é possível conferir a lista completa de endereços, horários e imunizantes disponíveis em cada local. É necessário levar documento de identidade e, se tiver, o cartão de vacina.

*Com informações da Secretaria de Saúde