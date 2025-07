Saúde se prepara para implementar tecnologia complementar no combate à dengue

Uma nova estratégia será adotada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) no combate a arboviroses. Se trata do Wolbito, o mosquito Aedes aegypti inoculado com a bactéria Wolbachia, que não transmitem dengue, zika e chikungunya. Nesta quinta-feira (3), uma visita técnica ao local onde os mosquitos serão reproduzidos foi realizada por representantes da SES-DF, do Ministério da Saúde, dos municípios de Valparaíso (GO) e Luziânia (GO) e da empresa responsável pela tecnologia.

“Nos próximos meses, vamos ver a soltura de mosquitos e é importante que a população tenha consciência de que esses mosquitos não vão transmitir a doença. Esse é um momento de mobilização e de conscientização para que as pessoas ajudem a Secretaria de Saúde e os outros órgãos a, de fato, implementar este método complementar de combate à transmissão da dengue aqui no Distrito Federal”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde da SES-DF, Fabiano dos Anjos.

Durante o encontro no Núcleo de Controle Químico e Biológico da SES-DF, representantes dos outros estados visitaram as instalações onde serão reproduzidos os Wolbitos. O local passa por adaptações estruturais e já está com áreas de drenagens completas, instalação da parte elétrica em andamento e montagem das seções.

Sobre a estratégia

Os mosquitos Wolbito serão lançados em Brazlândia, Sobradinho II, São Sebastião, Fercal, Estrutural, Varjão, Arapoanga, Paranoá, Planaltina e Itapoã. As regiões foram selecionadas por apresentarem historicamente maior vulnerabilidade para ocorrência de casos de dengue. A expectativa é que já no início do período chuvoso seja possível que os mosquitos com a Wolbachia comecem a reduzir a população de Aedes aegypti capazes de transmitir a dengue e outras doenças.

De acordo com o chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para a Prevenção de Endemias da SES-DF, Victor Bertollo, a ação marca uma nova fase da implementação da tecnologia no Brasil. “Até então, o método vinha sendo implementado em outras localidades de maneira pontual e principalmente no contexto de projetos de pesquisa. A implementação do método no Distrito Federal é histórica e será um momento de virada na saúde pública”, afirma.

Para implementar a técnica realizada em parceria com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, equipes da Secretaria já estão em contato com as comunidades onde os mosquitos Wolbito serão liberados, explicando a importância da estratégia e o fato de não haver qualquer risco para a saúde dos humanos. A Wolbachia é um microorganismo presente naturalmente em mais de 50% dos insetos na natureza. Além disso, um núcleo regional está sendo preparado para produção dos mosquitos Aedes aegypti inoculados com Wolbachia.

