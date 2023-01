Saúde prorroga contrato de voluntários na rede pública

Para o auxílios nos atendimentos, os hospitais públicos da capital contam com mais de 2 mil voluntários profissionais e sociais

A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) estendeu o voluntariado no Hospital de Apoio de Brasília por mais quatro anos, a fim de manter a continuidade nos atendimentos e na prestação de serviços. O novo contrato prorroga a parceria até o dia 11 de dezembro de 2026 e inclui 148 pessoas com ou sem formações específicas. Atualmente, a rede pública de saúde conta com 2,2 mil voluntários que auxiliam no funcionamento diário de hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). “É preciso ter mais de 16 anos, tempo disponível e vontade de ajudar”, contou a gerente de voluntariado da SES, Jucenir Carvalho.

Assim que convocadas para o trabalho, essas pessoas precisam assinar um termo de adesão, válido por um ano, que pode ser prorrogado de forma ilimitada mediante termo aditivo. Ao todo, o DF possui 24 instituições sociais que prestam serviços voluntários, sendo estes profissionais ou sociais. No voluntariado social são feitas atividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, artísticas e culturais, entre outras que ajudam na convivência e manutenção das relações. Já no voluntariado profissional o candidato precisa apresentar um certificado de formação para ser encaminhado à uma área específica da saúde.

De acordo com informações do Governo do Distrito Federal (GDF), é constante a procura de associações pela Secretaria de Saúde para firmar acordos de cooperação ou credenciamento. Para a pasta, o voluntariado é importante para o desenvolvimento da rede, para o estímulo da criatividade, troca de experiências e a humanização dos atendimentos: “Os servidores aprendem com eles e o contrário também acontece”, pontuou Jucenir. Vale ressaltar que, não é permitida a substituição dos servidores por voluntários, mesmo em casos de licença, vacância ou afastamento.

O programa de voluntariado da SES-DF é coordenado pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP), e foi regulamentado por meio da Portaria nº 261/2016, que trata do voluntariado social, e pela Portaria nº180/2016, que trata do voluntariado profissional. Os princípios do serviço inclui a mútua cooperação, o reconhecimento da participação social como um direito do cidadão, a solidariedade e respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e inclusão social, a promoção do desenvolvimento local, regional e distrital, e a promoção social.

Como participar

Os interessados podem procurar a unidade de saúde na qual querem atuar e entrar em contato com o coordenador de voluntariado. À esse coordenador deve ser enviado um e-mail com currículo: “Caso não consiga contato com o coordenador da unidade, o candidato poderá encaminhar a mensagem para o e-mail [email protected]”, explica o GDF. Feita a inscrição, o candidato será chamado para uma entrevista com o coordenador e assim será definido o local de atuação, as atividades e horários. Além disso, é exigida a apresentação de uma documentação específica, que inclui cédula de identidade civil ou militar, CPF, comprovante de endereço e certidão criminal negativa.

“A Gerência de Voluntariado analisará o Termo de Adesão que deverá vir com todos os campos preenchidos, assinados, identificados e datados e a documentação anexada, para posteriormente gerar matrícula”, pontua a gestão. Com isso, o interessado passa por um treinamento com um supervisor técnico e posteriormente, começa a atuar. Após 30 dias do início da prestação de serviços o voluntário faz uma avaliação de desempenho para que seja decidido a sua permanência no local. Atualmente, mais de 14 unidades de saúde recebem o apoio dos voluntários.

“Todos os profissionais voluntários devem apresentar registro nos conselhos profissionais e estar regulares com suas obrigações. O registro de conselho não é exigido para os voluntários sociais e nem para aquelas profissões que não possuem conselho profissional”, conta o GDF. Para aderir ao programa é necessário pelo menos 2 horas semanais e para conseguir o certificado é preciso acumular 30 horas totais. O desligamento é permitido e pode ser feito a qualquer momento, mediante a assinatura de um termo e aviso prévio à unidade de saúde com 15 dias de antecedência.