Saúde promove ‘Dia D’ da vacinação neste sábado; veja onde se vacinar

São mais de 70 locais de vacinação em todo o Distrito Federal, com oferta de imunizantes contra a covid-19, gripe e outras doenças

Buscando evitar ondas de doenças respiratórias que são super comuns nessa época do ano, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) promove hoje o ‘Dia D’ da vacinação, com mais de 70 locais de atendimento em todo o DF. Haverá oferta de imunizantes contra a covid-19, gripe e outras doenças.

O imunizante bivalente contra a covid-19 já está disponível para a população maior de 18 anos desde 25 de abril, basta ter tomado pelo menos duas vacinas, tendo a última sido aplicada em um intervalo de pelo menos quatro meses. É necessário levar documento de identificação e o cartão de vacina.

Até então, cerca de 84% das pessoas acima dos 80 anos tomaram pelo menos uma dose de reforço. Abaixo de 39 anos, o índice cai para 51,6%. Especificamente entre os adolescentes de 12 a 17 anos, somente 32,1% voltaram para reforçar a proteção. Já entre as crianças, apenas 29% da população do Distrito Federal com idades entre 5 a 11 anos não receberam sequer a primeira dose da vacina contra a covid-19.

No caso da gripe, a campanha de 2023 atende crianças de seis meses a cinco anos, desde 31 de março, e até o momento cerca de 27,4% receberam a proteção. O público-alvo já foi ampliado para todas as pessoas com mais de seis meses, incluindo crianças das demais faixas etárias. Os pontos de atendimento no Dia D de vacinação contarão com esse imunizante.

Onde se vacinar?

Dia D de Vacinação – 27 de maio (sábado)

Vacinação em Drive Thru

Feira do Guará

Atendimento Drive Thru e para pedestres

Horário: das 9h às 17h

Endereço: QE 25 Guará II

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 1 Sobradinho

Atendimento Drive Thru e para pedestres

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 14 Área Especial 22/23

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Administração Regional do Gama

Atendimento Drive Thru e para pedestres

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Área Especial – Gama

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Lago Norte



UBS 1 Lago Norte

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QI 3

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Asa Norte

Boulevard Shopping

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Setor Terminal Norte – Asa Norte

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 2 Asa Norte

Horário: das 8h às 17h

Endereço: EQN 114/115

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Asa Sul

UBS 1 Asa Sul

Horário: das 8h às 17h

Endereço: SGAS Quadra 612

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Cruzeiro

UBS 1 Cruzeiro

Horário: das 8h às 17h

Endereço: SHCES 601 – Lote 01 – Cruzeiro Novo

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Estrutural

UBS 1 Estrutural

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Avenida Central – Centro de Saúde

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Guará

UBS 1 Guará

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QI 06 Área Especial Lote A

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Guará

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QE 23 Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Riacho Fundo

UBS 1 Riacho Fundo 1

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QN 7 Área Especial 9

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 1 Riacho Fundo 2

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QC 06 Conjunto 16 Lote 01 Área Especial 1

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Riacho Fundo 2

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QC Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Arniqueira

Administração Regional de Arniqueiras

Horário: das 14h às 17h

Endereço: Área Especial 1 – Arniqueiras

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

Vicente Pires

Escola Classe (EC) 2 Vicente Pires

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua 11 Vila São José – Vicente Pires

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária.

UBS 1 Vicente Pires

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua 4C Chácara 12 – Colônia Agrícola Samambaia

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Águas Claras

Administração Regional de Águas Claras

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua Manacá – Águas Claras

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

Taguatinga

Evento de Pentecostes

Horário: das 13h às 20h

Endereço: Taguaparque

Disponíveis vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas a partir dos 6 meses

Feira dos Importados de Taguatinga

Horário: das 9h às 17h

Endereço: CSC Área Especial 7

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Supermercado Super Cei – Taguatinga

Horário: das 9h às 12h

Endereço: QNL 24 Taguatinga

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

Shopping JK

Horário: das 10h às 17h

Endereço: Av. Hélio Prates – QNM 34

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

UBS 1 Taguatinga

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QNG AE 18 /19

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 3 Taguatinga

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QNL 01 AE 02

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Taguatinga

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Setor D Sul AE 23

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Samambaia

Estação de Metrô Furnas – Samambaia

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Área Especial 2 – Samambaia Sul

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

UBS 7 Samambaia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 302 Conjunto 5N

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 1 Samambaia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QS 408 AREA ESPECIAL 01

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 3 Samambaia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QN 429 Conjunto F

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Samambaia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QS 611

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Recanto das Emas

Supermercado Tatico – Recanto das Emas

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Quadra 106 – Recanto das Emas

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

UBS 1 Recanto das Emas

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 307 Área Especial, Av. Recanto das Emas Q 307

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida.

UBS 2 Recanto das Emas

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 102, Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 3 Recanto das Emas

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 104/105 Lote 25

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Recanto das Emas

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 804 Conjunto 20B

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 8 Recanto das Emas – Água Quente

Horário: das 8h às 17h

Endereço: DF 280 Km 03 Quadra 04 – Setor Habitacional Água Quente

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Ceilândia

Estação de Metrô Ceilândia Centro

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Av. Hélio Prates – CNN 2

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Feira do Produtor de Ceilândia

Horário: das 9h às 17h

Endereço: QNP 01

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Feira Permanente do P Norte

Horário: das 9h às 17h

Endereço: QNN 37

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 2 Ceilândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QNN 15 Lote F

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 7 Ceilândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QNO 10 Área Especial D, E

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 15 Ceilândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QNR 2, Área Especial 12

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 17 Ceilândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: EQNP 16 /20 Área Especial E, F

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Sol Nascente

Evento Record nas Cidades

Horário: das 9h às 12h30

Endereço: Chácara do Padre – Trecho 2 – Sol Nascente

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Capela São Benedito – Sol Nascente

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Chácara 2 Conjunto E1 – Setor Habitacional Sol Nascente

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Brazlândia

UBS 1 Brazlândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Entrequadra 6/8 Área Especial 3 – Setor Norte

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 9 Brazlândia

Horário: das 8h às 17h

Endereço: INCRA 8 CAAG Quadra 15

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Fercal

Centro Comunitário Boa Vista – Fercal

Horário: das 9h às 17h

Endereço: DF 205 – Ao lado da Escola Classe Rural Boa Vista

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 1 Fercal

Horário: das 8h às 17h

Endereço: DF 150 KM 12 Quadra 10 Casa 14, Engenho Velho – Fercal

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Sobradinho

UBS 2 Sobradinho

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 3 Área Especial Conjuntos D/E

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Sobradinho – Basevi

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Área Especial 01, Lote 01, Associação de Moradores, Vila BASEVI, Sobradinho

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 1 Sobradinho II

Horário: das 8h às 17h

Endereço: AR 13 Conjunto 07 Lote 01, Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Sobradinho II

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rodovia DF 420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Planaltina

UBS 4 Planaltina – Estância

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Estância Nova Planaltina Quadra 02 Rua A Área Especial, Estância

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 12D Conjunto A – Arapoanga

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 7 Planaltina – Jardim Roriz

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Entrequadras 03/04 Área Especial 2 – Jardim Roriz

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 8 Planaltina – Vale do Amanhecer

Horário: das 8h às 17h

Endereço: ARIS do Vale do Amanhecer

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 16 Planaltina – Piripau II

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Núcleo Rural Pipiripau II

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 17 Planaltina – Jardim Morumbi

Horário: das 8h às 17h

Endereço: DF 128 Km 3 Quadra N Lote 15 Gleba F – Núcleo Rural Jardim Morumbi

Disponíveis vacinas contra covid-19 para adolescentes a partir dos 12 anos, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 20 Planaltina

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Área Especial 9 A, Setor Norte

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Itapoã

UBS 1 Itapoã

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 378 – Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Itapoã

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 61/318 , Del Lago, Itapoã

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Paranoá

Terminal Rodoviário do Paranoá

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Terminal Rodoviário do Paranoá

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Regional de Ensino do Paranoá (antigo albergue)

Horário: das 13h às 17h

Endereço: DF-250 km 3 – Sítio Rosas – Paranoá

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 1 Paranoá

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 21 – Área Especial – Conjunto 15

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 3 Paranoá Parque

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Quadra 2 – Conjunto 6 – Área Especial 4

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Paranoá – Quebrada dos Neres

Horário: das 8h às 17h

Endereço: DF 130 Km 56 Quebrada dos Neres

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Jardim Botânico

Shopping Jardim Botânico

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Rua 1 Quadra 1 Etapa 1 – EPCT

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Imperial Park Mall

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Av. do Sol – Jardim Botânico

Disponíveis vacinas bivalentes contra covid-19 para reforço pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Jardins Mangueiral

UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Praça de Atividades 2

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

São Sebastião

Galpão da Feira do Morro da Cruz

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Setor de Chácaras – Núcleo Rural Morro da Cruz – São Sebastião

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

Tora Corda – Capão Cumprido

Horário: das 9h às 12h

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida

UBS 1 São Sebastião

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Centro de Múltiplas Atividades – Conjunto 10 – Centro

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 9 São Sebastião – BOSQUE 1

Horário: das 8h às 17h

Endereço: Rua da Escola, 540

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Santa Maria

Santa Maria Shopping

Horário: das 9h às 17h

Endereço: CL 114 Bloco D – Santa Maria Norte

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Supermercado Tatico – Santa Maria

Horário: das 9h às 17h

Endereço: AC 200 – Conjunto H

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Padaria Dondoca – Santa Maria

Horário: das 9h às 17h

Endereço: CL 416 Lote D – Ao lado do supermercado Vivendas

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 1 Santa Maria

Horário: das 8h às 17h

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 2 Santa Maria

Horário: das 8h às 17h

Endereço: EQ 217/317 Lote E

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Gama

Administração Regional do Gama

Atendimento Drive Thru e para pedestres

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Área Especial – Gama

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Feira dos Goianos do Gama

Horário: das 9h às 17h

Endereço: QI 1 – Gama

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 5 Gama

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Quadra 38 Área Especial

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

UBS 13 Gama – Casa Grande

Horário: das 9h às 17h

Endereço: Núcleo Rural Casa Grande

Disponíveis vacinas contra covid-19 para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, inclusive a bivalente para pessoas com mais de 18 anos. Também haverá aplicação de vacinas contra gripe (influenza) para todas as pessoas com pelo menos seis meses de vida. No local também será possível atualizar o cartão de vacinação com as vacinas de rotina (meningite, HPV, hepatite, febre amarela, tétano, etc), conforme a faixa etária

Não haverá vacinação no dia 28 de maio de 2023 (domingo)