Saúde inaugura posto de vacinação no metrô

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal inaugurou um posto de vacinação contra a covid-19 na estação 112 Sul do metrô. Neste novo posto, serão atendidos pessoas com deficiências.

Ainda assim, de acordo com o secretário general Manoel Pafiadache, caso outras pessoas busquem o posto, ela também será imunizada. Essa será mais uma forma de buscar ativamente pessoas que ainda não iniciaram ou completaram o ciclo vacinal.

Além desse, o DF tem diversos outros postos abertos para a imunização. Veja onde são:

Atualmente, 2.459.107 (88,44%) dos brasilienses tomaram a primeira dose dos imunizantes, 2.257.512 (79,3%) tomaram a segunda dose ou a dose única e 865.884 (30,43%) tomaram a dose de reforço ou adicional.