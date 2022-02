Saúde depende do TCDF para abrir novos leitos de covid

Nesta sexta-feira (18), todos os 109 leitos infantis e adultos estavam 100% lotados, com apenas três unidades disponíveis para neonatais

Poucas horas após os leitos de UTI de covid-19 atingirem, mais uma vez, a lotação total, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que a Secretaria da Saúde está esperando apenas a autorização do Tribunal de Contas do DF (TCDF) para abrir ou contratar mais unidades.

“O general [Manoel Pafiadache, secretário da Saúde] está trabalhando junto ao Tribunal de Contas, explicando as questões das licitações. Nós esperamos que, após as explicações, nós tenhamos as liberações para contratar quantos leitos forem necessários”, disse após evento de inauguração do Centro de Convivência de Idosos, no Núcleo Bandeirante.

Na manhã desta sexta-feira (18), todos os 109 leitos infantis e adultos estavam 100% lotados, com apenas três unidades disponíveis para neonatais. Os dados, que ainda mostram que existem 16 pessoas na lista de espera por um leito, são do sistema InfoSaúde, do GDF.

Ibaneis ainda relembro que, nos últimos dias, a capital tem tido apresentado quedas na Taxa de Transmissão (Rt) do vírus. “Ainda assim, nós ainda temos uma ocupação muito alta dos leitos de UTI e eu tenho cobrado diariamente da secretaria para que sejam aberto mais leitos, sejam privados ou públicos”, finalizou o governador.