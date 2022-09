“O DF será um destino turístico”, afirma Ibaneis

Além de prometer revitalizar o Pavilhão do Parque da Cidade, Ibaneis disse acreditar que o DF será um dos maiores destinos turísticos do País

Camila Bairros e Elisa Costa

Após participar do debate da Globo na noite de ontem (27), Ibaneis esteve presente no ‘Turismo de Eventos Movimentando a Economia do DF”, que aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e ouviu as demandas do setor de turismo e da economia criativa.

“O setor do turismo do DF estava totalmente abandonado. Não existiam projetos, nada. Fizemos um trabalho de reconstrução a partir da Secretaria de Turismo, reunindo as associações sindicais e criando uma programação”, disse Ibaneis.

Durante a pandemia, o setor de turismo e eventos foi um dos que mais sofreu, e a retomada foi sendo feita aos poucos. Segundo o governador, em um possível próximo mandato, o objetivo é seguir tornando a cidade o mais turística possível.

“Eu acredito no potencial do DF. Temos o melhor aeroporto, uma grande rede hoteleira, segurança pública de alto nível… e agora estaremos mais preparados, sem uma pandemia para combater”, afirmou o político.

Antes de prometer revitalizar o Pavilhão do Parque da Cidade, Ibaneis disse acreditar que o DF será um dos maiores distritos turísticos do Brasil.

Henrique Severiano, presidente da associação brasileira de indústria de hoteis, falou sobre a redução de aliquotas de SS: “trago o agradecimento de todo o setor, caso o senhor seja reeleito gostaríamos que chegasse a 2%. outro ponto, que o senhor recebeu muito bem, é a taxa de limpeza pública e gostaríamos de reaver esse assunto. revitalização do setor hoteleiro sul e norte, devemos ser o único lugar onde temos toda a hotelaria no centro da cidade, é estratégico.”

Eleição

Segundo a última pesquisa divulgada pelo Ipec, Ibaneis é o favorito à vencer a eleição, com 43% das intenções de votos. Leandro Grass aparece em segundo, com 16%. Perguntado sobre o que esperar do primeiro turno, o atual governador disse que o DF está preparado. “A população do DF é muito tranquila, o TRE está preparado, as forças de segurança estão preparadas, e teremos um dos dias mais felizes da nossa democracia”, completou.