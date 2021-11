Saúde e bem-estar para moradores de São Sebastião

Nos dias 19 e 20 de novembro, ‘Sua Vida Vale Muito’ realizou mais uma edição na Administração Regional de São Sebastião

A cidade de São Sebastião foi beneficiada com os serviços gratuitos do programa ‘Sua Vida Vale Muito’ da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus). Das 9h às 17h na última sexta-feira (19), os moradores tiveram um encontro com profissionais da saúde, esteticistas, assistentes sociais e jurídicos, todos para facilitar a vida de quem não teve a chance ou o tempo durante os dias de semana. No sábado (20), entre 9h e 13h, a Administração Regional também funcionou como ponto para o Dia D, campanha de vacinação contra a Covid-19.

Criado em 2020, a ação governamental busca promover e cuidar bem-estar físico, social e emocional dos moradores. Para Alessandra Cunha, chefe de Unidade de Inovação e Programas da Sejus, a importância do programa está em levar diversos serviços públicos até as populações carentes, assim como possibilitar a prática do voluntariado no DF.

Em sua 12ª edição, o ‘Sua Vida Vale Muito’ ofereceu atendimento médico e odontológico na realização de consultas, vacinação contra H1N1 e Covid-19, teste de glicemia e IST (sífilis, HIV, hepatite B e C), exame de vista, avalição física e nutricional. Enfermeiros e técnicos de enfermagem também deram orientações para prevenção de diabetes, infecções sexualmente transmissíveis, câncer de mama e de próstata.

Foram 1.963 atendimentos realizados somente na sexta-feira, com expectativa para três mil nos dois dias de evento. As sessões de fisioterapia, massoterapia e acupuntura chamaram atenção da população, e as atividades em parceria com o Senac, no ramo da estética e beleza, como cortes de cabelo para meninos e meninas, design de sobrancelhas e maquiagem.

Os irmãos Lígia e Pablo, de 16 e 15 anos, estudantes do Elefante Branco, participaram do último evento em São Sebastião há dois anos. Eles vieram direto da escola para aproveitar ao máximo o evento, e desta vez, a Lígia optou pelo design de sobrancelhas e Pablo, o corte de cabelo.

O PróVítima, programa de atendimento de psicologia e de assistência social voltado a vítimas de violência doméstica, intrafamiliar, psicológica, física, sexual e institucional, disponibilizou psicólogos e assistentes sociais para direcionar os moradores conforme as queixas prestadas, que variam entre vítimas de alguma violência a pessoas que buscam atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito.

Também teve atendimento do Na Hora e emissão gratuita de primeira e segunda vias do RG e CPF, que foram os mais procurados pelo público, porém a Secretaria de Segurança Pública liberou apenas 50 vagas, que acabaram logo cedo pela manhã. Cleoneide, de 38 anos, foi ao evento para emissão das identidades para os filhos menores e a segunda via para ela, e no início da tarde da sexta-feira (19) já havia sido encerrado. Para não perder à ida, ela e a filha escolheram ficar para uma sessão de massagem, que disse: “esse tipo de evento é muito legal, tem muita gente não tem acesso fácil e rápido aos serviços do governo”.

O evento contou com trabalho voluntário e apoio de diversos parceiros: Administração Regional de São Sebastião, Secretaria de Saúde (SES), Polícia Civil, Sesc, BRB, Caesb, SLU, Instituto Ana Hickmann, UDF Centro Universitário, Instituto Rita Trindade, SW Barbearia, ABO Taguatinga, Fundação Regional de Assistência Odontológica (Frao) e Vista Hospital da Catarata, entre outros.