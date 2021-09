Saúde diz estar estudando “passaporte da vacina”

De acordo com o secretário, existe a possibilidade da criação de um aplicativo ligado ao ConectSUS com os dados da imunização

Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (23), o secretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, afirmou que a Secretaria da Saúde está estudando a possibilidade da criação de um “passaporte da vacina” para o Distrito Federal.

De acordo com o secretário, existe a possibilidade da criação de um aplicativo ligado ao ConectSUS com os dados da imunização. “Não há nada definido. Nós estamos verificando a questão base de dados, o quantitativo”, explicou.

A última menção ao comprovante foi feita pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), ao liberar shows e festivais na capital, na última terça-feira (21). Para frequentar os eventos, o governador colocou a necessidade da apresentação do “passaporte” com período mínimo de conclusão de 15 dias.

No caso dos eventos, se a pessoa ainda não foi imunizada, ela poderá levar o resultado negativo do exame RT-PCR, com coleta de material em até 72 horas antes. A verificação e fiscalização dos comprovantes será responsabilidade dos organizadores de cada evento. Essa opção não foi citada na coletiva.