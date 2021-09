Ibaneis diz que 3ª dose deve ir além dos 70 anos

De acordo com ele, a Secretaria de Saúde deve seguir as recomendação da Anvisa, que pede um prazo de 28 dias dias entre as doses

Catarina Lima e Geovanna Bispo

Após almoço com empresários e representantes do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Distrito Federal (Sincovid), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que a aplicação da terceira dose das vacinas contra a covid-19 deverá continuar avançando.

“Conforme forem chegando as doses nós vamos adiantando. A ideia é vacinar todo mundo para que a gente tenha uma população imunizada e possamos voltar a ter a nossa vida de volta”, disse Rocha.

De acordo com ele, a Secretaria de Saúde deve seguir as recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que pede um prazo de 28 dias dias entre as doses. A orientação do Ministério da Saúde é de que a dose de reforço seja priorizada em pessoas imunossuprimidas e idosos com 70 anos ou mais.

Na última terça-feira (21), o GDF iniciou a aplicação do reforço para idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência, como asilos. Já na quarta (22), começou a imunização dos com 85 anos ou mais. Segundo estimativa da Codeplan, o primeiro grupo tem cerca de 1.200 pessoas e o segundo 16 mil.

Na semana passada, o governador havia afirmado que o reforço apenas seria iniciado em outubro, quando a vacinação dos adolescentes fosse concluída. “A previsão é de fechar todo o grupo de 12 anos para cima até o final do mês de setembro, pra que a gente possa iniciar a terceira dose daqueles mais idosos e daquelas pessoas que têm comorbidades a partir do início de outubro”, disse Ibaneis.