Ibaneis anuncia início da vacinação para jovens com 12 anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, nesta quinta-feira (23), que adolescentes com 12 anos sem comorbidades podem começar a procurar os pontos de vacinação contra a covid-19 a partir da próxima terça-feira (28). A estimativa da Codeplan é de que existam 41.211 de jovens dessa idade.

De acordo com ele, o avanço será possível pela chegada de mais doses do imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a vacinação do grupo. “Entre elas 28.080 destinadas a vacinação dos adolescentes”, escreveu.

O DF tem a previsão de receber, sexta-feira à noite mais vacinas da Pfizer. Entre elas 28.080 destinadas à vacinação dos adolescentes . Com isso, na terça-feira (28) será possível começar a imunização do público acima dos 12 anos. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) September 23, 2021

Adolescentes

Com o anuncio da vacinação dos 12 anos, o DF completa todo o grupo autorizado a se imunizar contra a covid-19. Atualmente, cerca de 55% do grupo de 17 a 12 anos já se vacinaram.

Além disso, o anuncio também vem após a decisão de Ibaneis e a Secretaria de Saúde informarem que iriam manter a imunização dos adolescentes mesmo após pedido do Ministério da Saúde para a suspensão.

Na ocasião, o ministério havia pedido a suspensão para maiores investigações sobre cerca de 1.500 casos com “efeitos adversos”. Outro motivo seria a suspeita sobre o óbito de um jovem de 16 anos em São Paulo, que teria falecido dez dias após de imunizar. O governo do estado informou que o caso não tem relação com a vacina.