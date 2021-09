GDF já distribuiu 167 mil canetas aplicadoras de insulina

O uso das canetas contribui para maior qualidade de vida do diabético, pois a precisão da dosagem é maior do que com seringas ou frascos

Sendo enviada pelo Ministério da Saúde desde 2019, o governo do Distrito Federal já distribuiu gratuitamente cerca de 167 mil canetas de insulina humana NPH e regular para os brasilienses com diabetes tipo 1 e tipo 2.

“As canetas aplicadoras de insulina humana estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBSs). O critério para receber é ser paciente com diabetes tipo 1 (todas as idades) e pacientes com diabetes tipo 2 com até 19 anos de idade e 40 anos de idade ou mais”, explica a gerente do Componente Básico da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde, Patrícia Queiroz.

Segundo ela, o uso das canetas de insulina contribui para maior qualidade de vida do diabético, pois a precisão da dosagem de insulina com as canetas é maior do que quando se utiliza sob a forma de frascos e seringas. Além disso, os pacientes têm menos dor no local da aplicação e menor risco de ferimentos.

Até pouco tempo, as únicas insulinas distribuídas pelo Ministério da Saúde eram de aplicação via seringa, sendo o próprio paciente o responsável por retirar da ampola a dose correspondente ao seu tratamento.

“Agora, eles contam com a distribuição das canetas pré-preenchidas com insulina, com menor chance de aplicar a dosagem errada”, ressalta a gerente.

Os pacientes em uso de insulina humana NPH ou regular que estão dentro da faixa etária atendida podem procurar a UBS de referência na sua região, levando a prescrição médica para receber orientações e ter acesso às canetas aplicadoras. As equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) também podem fazer uma busca ativa nas áreas que atuam, para encontrar os diabéticos que necessitam do insumo.

Praticidade na aplicação de insulina

O tratamento com múltiplas doses de insulina torna-se mais prático com a disponibilização das canetas aplicadoras. Para Patrícia Queiroz, os benefícios trazidos pelo uso das canetas de insulina podem gerar a melhor adesão ao tratamento do diabetes e, com isso, maior controle da glicose no sangue. “Consequentemente, isso reduz as chances de complicações relacionadas ao diabetes, como a hipoglicemia”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É importante lembrar que não é possível misturar dois tipos de insulina, o que significa que se o paciente precisar aplicar dois tipos de hormônios serão necessárias duas aplicações. Além disso, as canetas de insulina devem ser utilizadas apenas por um usuário.

O uso das canetas aplicadoras de insulina humana dos tipos NPH e regular foi possível depois que o Ministério da Saúde ampliou os critérios de disponibilização delas no Sistema Único de Saúde (SUS). Antes, apenas pacientes com o tipo 1 da doença, com idade até 15 anos e a partir de 60 anos, tinham acesso às canetas, o que representava cerca de 15% da demanda do SUS.

As informações são da Agência Brasília