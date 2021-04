Saúde-DF tem quatro ambulatórios de reabilitação pulmonar pós-covid

Unidades estão localizadas nos hospitais regionais de Taguatinga e Asa Norte, além do Base e do HUB

A Secretaria de Saúde mantém, no Distrito Federal, quatro ambulatórios de saúde funcional (ASF) para pacientes que contraíram a covid-19 e adquiriram problemas pulmonares durante a infecção.

As unidades ficam nos seguintes locais: Hospital Regional de Taguatinga (HRT); Hospital Regional da Asa Norte (Hran); Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF); Hospital Universitário de Brasília (HUB).

Para ter acesso à reabilitação pulmonar, o paciente deve procurar uma das unidades que oferecem o serviço com o encaminhamento do pneumologista para agendamento da avaliação. Os objetivos do tratamento são:

Melhorar a função pulmonar com diminuição da dispneia (falta de ar), maior tolerância aos esforços;

Criar independência para realizar as atividades diárias;

Melhorar a qualidade de vida; e

Promover o retorno à vida produtiva, trabalho e lazer.

Segundo a Referência Técnica Distrital (RTD) de Fisioterapia, Raquel Andrade, os pacientes que tiveram covid-19 geralmente têm a capacidade respiratória limitada e necessitam de equipe especializada para acompanhamento.

“Como resultado da inflamação do pulmão e do suporte respiratório invasivo, os pulmões podem permanecer com a capacidade respiratória limitada, o que dificulta a absorção e transferência do oxigênio para a corrente sanguínea. É o que causa cansaço, fadiga, limitação funcional e levam ao prejuízo da qualidade de vida”, explica.

“Os pacientes que não permanecem com sequelas pulmonares, mas que apresentam fraqueza muscular e têm dificuldade para realizar suas atividades da vida diária, podem ser reabilitados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e/ou nos ambulatórios”, completa Raquel Andrade.

De acordo com o fisioterapeuta Vinícius Maldaner, do Ambulatório de Saúde Funcional do Hran, a identificação precoce dos pacientes acometidos pela doença que necessitam de acompanhamento especializado e reabilitação pulmonar é fundamental para o correto encaminhamento e elaboração do plano terapêutico.

“Após passar por avaliação com o médico pneumologista, os pacientes que apresentarem sequelas pulmonares devem ser encaminhados para a reabilitação pulmonar conforme nota técnica elaborada pela referência técnica de fisioterapia”, explica. Com informações da Agência Brasília