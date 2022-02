Vídeo: Chuvas fortes no DF causam desabamento de muro de arrimo no Riacho Fundo

O muro cedeu e com o desabamento os escombros e a terra deslizaram e acabaram atingindo dois carros que estavam próximos ao muro, na parte inferior do lugar

Com as fortes chuvas de quinta-feira (17), um muro de arrimo de uma oficina mecânica, instalada na parte mais elevada de um terreno, desabou, na SPLM Conjunto 07A Chácara 5, Vila Kanegae, região do Riacho Fundo. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência às 22h15, com duas viaturas e oito militares. Não houve vítimas.

Após as chuvas que caíram na localidade no período da tarde e início da noite, o muro cedeu e com o desabamento os escombros e a terra deslizaram e acabaram atingindo dois carros que estavam próximos ao muro, na parte inferior do lugar. Outras três residências ficaram interditadas.

Ao chegarem, os Bombeiros isolaram o local, evacuaram as casas mais próximas do ponto do desabamento, buscaram informações acerca de possíveis vítimas e acionaram a Defesa Civil, que após realizar uma avaliação dos riscos, decidiu pela interdição da própria oficina e outras duas residências, muito próximas do muro em terrenos de níveis inferiores.

Uma nova avaliação da Defesa Civil deve ser realizada na manhã desta sexta (18) e o CBMDF está de prontidão para o caso de ser acionado por este órgão.