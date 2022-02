Empresa do primeiro autoteste autorizado contra Covid-19 é brasiliense

Para conceder o registro, a Anvisa analisa uma série de requisitos técnicos, como usabilidade e o gerenciamento de risco

A empresa responsável pelo primeiro autoteste de covid-19 com registro autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é brasiliense. A CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos fica baseada no Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA).

Para conceder o registro, a Anvisa analisa uma série de requisitos técnicos, como usabilidade e o gerenciamento de risco, que servem para adequar o produto ao uso por pessoas leigas, garantindo sua segurança.

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a CPMH disse estar orgulhosa pela aprovação. “A CPMH sente-se honrada pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido e, por ele, conseguir levar à sociedade brasileira o benefício do autoteste para triagem de casos de Covid-19”, afirma o pronunciamento.

A empresa afirmou ainda que o teste já deve estar disponível nas principais redes de farmácias nos próximos dias.

“A CPMH fornecerá o Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno para as principais redes de farmácias, lojas de artigos médicos e e-commerce para facilitar o acesso pela população ao novo produto de forma ágil e, com isso, transformá-lo em mais um importante instrumento no combate à pandemia causada pelo Covid”, informou.

Como funciona

O produto aprovado foi batizado como Novel Coronavírus Autoteste Antígeno.

O teste utiliza uma amostra de swab nasal não profunda e pode apresentar resultados em até 15 minutos. No entanto, existem relatos de resultado em até 1 min.

A Anvisa informou que a avaliação do produto levou 16 dias, destes, quatro dias foram usados pela empresa para atender exigências técnicas.