Saúde contrata R$ 14,1 milhões em serviços de anestesia

A Secretaria de Saúde (SES-DF) contratou cerca de 48 mil procedimentos de anestesiologia em cirurgias, com o investimento de mais de R$ 14,1 milhões. Os extratos dos contratos foram publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) foi publicado nessa semana.

“Essa contratação vai impactar positivamente nas cirurgias eletivas realizadas pela rede pública de saúde do Distrito Federal. Somando-se às revitalizações em nossos hospitais e à aquisição de equipamentos hospitalares, que trarão segurança ao paciente e aos profissionais, a Secretaria de Saúde atenderá a população com mais agilidade e qualidade”, destaca a gestora da pasta, Lucilene Florêncio.

O deficit de anestesistas na rede pública de saúde é de 150 profissionais. Houve baixa adesão nas últimas nomeações de profissionais para atuarem na SES-DF. Por isso foi escolhida essa nova modalidade de contrato, em que os pagamentos ocorrerão por anestesias realizadas, ou seja, por produção. “Vamos evitar o desperdício de recursos por falta de equipe e reduzir a demanda reprimida de cirurgias eletivas”, acrescenta a secretária.

Investimento em equipamentos de anestesia

Os novos procedimentos serão realizados com equipamentos de anestesia de última geração que foram adquiridos em julho de 2023. A SES-DF investiu R$ 18 milhões na aquisição de 64 aparelhos para otimizar o atendimento em dez unidades hospitalares do DF.

Os novos aparelhos são adequados para anestesia em todas as especialidades cirúrgicas e atendem a todos os perfis de pacientes. “A modernização do parque tecnológico é um esforço contínuo desta gestão, e as entregas serão ampliadas, pois três hospitais estão sendo construídos”, enfatiza Florêncio.