Saúde confirma dispensa de licitação em gestão de hospitais de campanha

A Secretaria de Saúde do DF publicou em edição extra desta quinta-feira (22), do Diário Oficial (DODF), a dispensa da realização de processo de licitação na contratação da gestão dos novos hospitais de campanha.

Confira a publicação abaixo:

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de

Licitação Nº 31/2021 – Ofício Nº 836/2021 (59855864), processo 00060-00126594/2021-05, cujo objeto é a Contratação Emergencial de Serviço Gestão Integrada compreendendo gerenciamento técnico, assistência multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos (incluindo computadores e impressoras) e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais médico-hospitalares, gases medicinais e esterilização de equipamentos e materiais, alimentação, nutrição enteral e parenteral), em Hospitais de Campanha para enfrentamento a SARS-COV2.

Despesa que foi reconhecida em favor da empresa MEDIALL BRASIL S.A, CNPJ: 27.229.900/0001-61, no valor total de R$ 199.400.400,00 (cento e noventa e nove milhões, quatrocentos mil e quatrocentos reais). Processo realizado com fundamento no Art. 24, inciso IV da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e prévia autorização, conforme Decreto Nº 34.466 de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 21 de abril de 2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, para que adquirisse a necessária eficácia.

OSNEI OKUMOTO,

Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal