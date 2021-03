Saúde autoriza 50 leitos de UTI Covid-19 no DF

A medida é mais uma ação de apoio aos estados e municípios para enfrentamento à pandemia

Nesta quarta-feira (24), o Ministério da Saúde concedeu a autorização para que mais 50 leitos de UTI adulta sejam utilizados no atendimento exclusivo aos pacientes graves com covid-19, do Distrito Federal. A decisão contempla a região de Brasília, de acordo com a Portaria nº 518/2021. O valor do repasse mensal será de R$ 2,4 milhões, retroativo à competência de março de 2021.

A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para a população em todo o país. Apesar de estados e municípios terem autonomia para criar e habilitar os leitos necessários, o Ministério da Saúde, em decorrência do atual cenário de emergência, disponibiliza recursos financeiros e auxílio técnico para o enfrentamento da doença. O objetivo é cuidar da saúde de todos e salvar vidas.

COMO FUNCIONA A AUTORIZAÇÃO

O pedido de autorização para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades.

Para a autorização, basta que estados e municípios cadastrem a solicitação na plataforma SAIPS observando os requisitos necessários. Os critérios são objetivos, para dar celeridade e legalidade ao processo e garantir o recurso necessário o mais rápido possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os aspectos observados nas solicitações de autorização estão a curva epidemiológica do coronavírus na região, a estrutura para manutenção e funcionamento da unidade intensiva e corpo clínico para atuação em UTI.

Com informações do Ministério da Saúde