Sargento salva recém-nascida que se engasgou com leite materno

Uma recém-nascida, de apenas 17 dias, foi salva pelo atendimento do Centro de Operações (Copom). A mãe desesperada ligou para o 190 pedindo socorro para salvar a bebê de um engasgo. Em dois minutos de conversa, o sargento Mariano auxiliou a criança a respirar.

Por volta das 9h30, da terça-feira (29), o primeiro-sargento Mariano recebeu a ligação de uma mulher chorando e implorando ajuda. A bebê dela havia se engasgado com leite materno.

Com mais de 30 anos de experiência, Mariano tranquilizava a mãe ao mesmo tempo que dava instruções para reanimar a recém-nascida. “Dá uma chupada no nariz dela, bem devagarzinho e vai cuspindo”, orientou. Falando calmamente, o sargento pediu para, na sequência, ela fazer uma massagem no peito da criança.

A mãe chorava do outro lado da linha e parecia ter dificuldade em executar os procedimentos. Mas o sargento continuou o atendimento até a recém-nascida conseguir respirar.

Somente após a bebê retomar a respiração, a mãe conseguiu parar de chorar e agradecer o pronto-atendimento do policial militar.