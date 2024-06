São Sebastião tem 6 km de estradas rurais recuperadas

A comunidade rural de Cavas, em São Sebastião, foi beneficiada com uma transformação significativa em suas vias de acesso: a recuperação de 6 quilômetros de estradas que se encontravam desniveladas e repletas de buracos. A obra, uma iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF) realizada pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri), foi feita em sete dias.

Pela primeira vez, a secretaria fez uso de escavadeira hidráulica, além de equipamentos como patrols, caminhões-pipa e rolos compactadores. A ação melhorou a mobilidade e o acesso na região e também trouxe um impacto positivo na qualidade de vida dos moradores locais.

A recuperação das estradas tem acontecido de maneira intensiva. Além da terraplanagem e da compactação do solo, foram feitas passagens de instalações de água e de manilhas adutoras. Esse trabalho garantiu que as vias recuperadas proporcionem um tráfego mais seguro e eficiente. Famílias locais que trabalham com hortaliças, frutas e itens orgânicos e criam gado passam a ter condições melhores para escoar seus produtos.

“O trabalho realizado em Cavas é demandado há mais de três anos pela comunidade, porém a gente não tinha o maquinário adequado que possibilitasse a execução do serviço. Com a realização da obra, será possível a retomada integral do trânsito ali na região, o que favorece tanto o deslocamento para escoamento de produto quanto o transporte escolar das crianças”, afirma o secretário de Agricultura, Rafael Bueno.

A Subsecretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Seagri informou que, para a região, será instalada uma adutora de água. O investimento na recuperação das vias rurais leva diversos benefícios não só à população do campo, como também aumenta a qualidade para a alimentação de toda a população, que conta com insumos mais frescos disponíveis na mesa.

A região, que vem sendo atendida por programas como SOS Rural e GDF Presente durante a gestão do governador Ibaneis Rocha, teve mais de 560 quilômetros de estradas restauradas apenas em 2019. Até maio deste ano, o GDF, por meio da Seagri, reparou mais de 520 km de estradas, número que, em 2023, ultrapassou os 1.400 km. Além disso, a atual gestão investe na aquisição de maquinários especializados, o que possibilita a realização de obras que antes não eram viáveis.

*Com informações da Agência Brasília