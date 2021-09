São Sebastião e Paranoá ficarão sem energia nesta terça-feira

Caso o serviço seja finalizado antes do previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio

As regiões de São Sebastião e do Paranoá ficarão sem energia nesta terça-feira (07). Segundo a Neoenergia, serão realizados serviços de manutenção preventiva, como poda de árvores e troca de cabos. Caso o serviço seja finalizado antes do previsto, a rede será reestabelecida sem aviso prévio.

Veja os locais e horários:

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 14h30

Local: DF-140: Fazenda Santa Bárbara.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 14h às 17h30

Local: DF-140: Chácaras 55 e 84.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

PARANOÁ

Horário: 09h30 às 17h

Local: Núcleo Rural Tabatinga: AI 06.

Local: Núcleo Rural Tabatinga: Chácaras 23 e 24.

Local: Núcleo Rural Rajadinha: Chácaras 55 e 56.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de cabos.