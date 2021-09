Casamento Comunitário uniu 35 casais neste domingo

Nesta edição, o programa teve mais de 30 empresas voluntárias e parceiras, que ofereceram diversos benefícios aos casais

“Me sinto completamente realizada, vocês não imaginam o quanto esse dia é importante para a história da minha família”, comenta emocionada a noiva Jaqueline Gonçalves, durante participação no Casamento Comunitário. O programa, coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), oficializou a união de 35 casais, neste domingo (5), em cerimônia no Museu Nacional da República. No local, a felicidade invadiu o coração dos convidados e autoridades do governo local e federal.

Com direito a cabelo, maquiagem, buquê e trajes, os casais celebraram o amor e os laços familiares. “O impacto dessa ação vai muito além do casório. Ela alcança o núcleo familiar dos casais, ou seja, seus pais, filhos e amigos, os servidores da secretaria, os voluntários e todos os que estão aqui organizando cada detalhe do evento. É uma onda de esperança e amor que contagia quem está perto”, destaca a secretária Marcela Passamani, que acompanhou todo o processo de preparação da cerimônia, desde a chegada das noivas até o tão esperado “sim”.

Nesta edição, o programa teve mais de 30 empresas voluntárias e parceiras, que ofereceram vestidos, flores, docinhos, brincos, cabelo, maquiagem e brindes, como diária em hotéis, vouchers em restaurantes, aparelho de jantar e roupas femininas. O programa também contou com o trabalho dos cerimonialistas Fernanda Domareski e Marcelo Pimenta, da juíza de paz Mirtala Carvalho Delmondez, do Senac e do Cartório do 7º Ofício de Ceilândia.

“Foi como um dia de princesa, que se tornou ainda mais especial com o casamento. A ficha ainda nem caiu na minha cabeça de tudo isso que estou vivendo”, relata a noiva Valdirene da Silva Ferreira, 38 anos, ao lado do marido, Jesijames Garcia de Araujo, 53 anos, com quem tem um relacionamento há 5 anos. “Finalmente chegou o dia do nosso ‘sim’, e nós só temos a agradecer por todo carinho e atenção que recebemos desde o instante da inscrição”, completou a noiva.

Madrinha do casamento, a primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, também esteve presente no Museu Nacional e elogiou a iniciativa da Sejus e parabenizou os envolvidos no projeto.

“Aqui começa o nosso felizes para sempre”

O Programa Casamento Comunitário é coordenado pela Sejus com o objetivo de consolidar a família como núcleo social básico de acolhida, convívio, autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. A iniciativa também busca garantir direitos constitucionais previstos, como a defesa da convivência familiar e a proteção jurídica e os direitos civis da família e sucessões.

A participação se dá mediante seleção de candidatos inscritos que atendam os critérios definidos em Edital de Convocação da Sejus.