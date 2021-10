São Sebastião e Ceilândia vão ficar sem energia nesta quinta-feira (28)

Para que os colaboradores possam executar os serviços, será necessário interromper temporariamente a energia dos locais

A Neoenergia Brasília informou que realizará uma obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida e serviço de manutenção preventiva com troca de poste em São Sebastião (conjuntos do D ao F do Condomínio Jardim Botânico V) e em Ceilândia (EQNP 11/15; conjuntos B, D, F e H da QNP 15). Para que os colaboradores possam executar os serviços garantindo sua integridade física, será necessário interromper temporariamente a energia nos locais.

Veja os horários e quais serviços serão proporcionados à população:

Quinta-feira, 28 de outubro de 2021.

SÃO SEBASTIÃO

Horário: 09h às 13h

Local: Condomínio Jardim Botânico V: Conjuntos do D ao F.

Serviço: Manutenção preventiva com troca de poste.

CEILÂNDIA

Horário: 09h às 16h30

Local: EQNP 11/15 (total);

Local: QNP 15: Conjuntos B, D, F e H.

Serviço: Obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida.