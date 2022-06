São Sebastião celebra aniversário com festa comunitária

São esperadas mais de 10 mil pessoas na festa comunitária que teve início já nesta sexta-feira (24), a partir das 9h, no pátio da RA

São Sebastião é a região administrativa aniversariante da vez. A região sopra 29 velinhas neste sábado (25) com um pacote de ações culturais e sociais que serão festejadas junto com a comunidade. São esperadas mais de 10 mil pessoas na festa comunitária que teve início já nesta sexta-feira (24), a partir das 9h, no pátio da RA.

Em parceria com empresários da cidade e vários órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), foram ofertados serviços como tratamentos dentário e oftalmológico básicos, massagens, vacinação, além de atendimento jurídico e prestação de serviços para motoristas, via Detran-DF.

“Saímos de um período de pandemia de dois anos sem nenhum grande evento em celebração ao aniversário da cidade, então este encontro de hoje traz a comunidade de volta ao seio institucional, ofertando serviços, tanto do GDF quanto aqueles em parceria com os empresários da cidade”, comenta o administrador, Ataliba Rodrigues. “Serão três dias recheados de atrações”, destaca.

Exposição de animais empalhados do Jardim Zoológico de Brasília, orientações sobre salvamento de vítimas dadas por militares do Corpo de Bombeiros, feiras de artesanato e apresentações teatrais educativas do Detran e passeio ciclísticos também estão na programação que se estende até à tarde de sábado.

Durante o dia, além do tradicional corte do bolo, das 9h às 11h, ocorre o desfile cívico da cidade, com a participação de 2,5 mil crianças de 21 escolas públicas e privadas.

As crianças de São Sebastião se divertem com as apresentações teatrais educativas do Detran

“Serão 21 escolas, sendo 18 delas públicas, além da participação dos filhos dos bombeiros e servidores do Centro Olímpico e do Instituto Federal de Brasília”, detalha o administrador.

Até domingo, artistas de vários gêneros, do samba ao sertanejo, passando pelo gospel, apresentações de quadrilha e até batalhas de repentistas e raps ocorrerão no palco montado em frente à administração. O encerramento dos festejos em homenagem à 14ª Região Administrativa do DF será com campeonato de skate, a ser realizado no complexo esportivo, em frente à 30ª Delegacia de Polícia Militar.

Atendimento social

Com 28 anos dos 35 de idade morando em São Sebastião, a faxineira Luciana Vasconcelos cresceu e criou os dois filhos na cidade que ama de paixão. “Aqui é um lugar tranquilo, com bastante coisa acessível para a população, como postos de saúde e muito apoio social da administração”, elogia a moradora.

Luciana buscou atendimento na área de saúde no mutirão comunitário realizado no estacionamento da administração. “Fiz inscrição para tratamento de acupuntura e também aproveitei para aferir a pressão. Está tudo ok”, diz animada.

Já o pedreiro, Edmilson Fernandes da Silva, 54 anos, morando em São Sebastião há 35 anos, entrou a fila de atendimento oftalmológico gratuito oferecido por uma clínica particular da cidade. São muito bacanas ações como essa para a comunidade, com serviços gratuitos. Estou feliz por conseguir ver um médico das vistas porque tem dia que enxergo bem e no outro não”, conta. “A comunidade de São Sebastião responde bem às ações sociais e culturais realizadas pelo GDF”, avalia o administrador Ataliba.

Embora seja uma das cidades mais jovens do DF, com administração oficializada em 1993, a história de ocupação de São Sebastião começa antes da inauguração da capital, mais precisamente nos idos de 1957. Foi quando várias olarias se instalaram na região – em terras que num futuro próximo fariam parte da Fundação Zoobotânica do DF –, oferecendo matéria-prima para suprir a enorme demanda da construção civil da nova capital do país que começava a se erguer.

Com a inauguração da cidade e o fim dos contratos com as cerâmicas, um núcleo urbano começou a nascer no setor, dando lugar hoje à querida São Sebastião do goiano de Uruaçu (GO) Diocleciano Machado, empresário que há 18 anos vive na cidade.

“Mas conheço a cidade de mais tempo, há mais de 20 anos, já que realizava minhas atividades profissionais aqui bem antes”, revela o empresário do ramo da construção civil. “É uma cidade que vem ficando melhor a cada ano, principalmente nesta gestão, com o governo trabalhando muito na parte de infraestrutura. Gosto muito de morar aqui”, declara.

29º Aniversário de São Sebastião

Atividade 24 e 25 de junho na sede da Administração Regional de São Sebastião

– Dia 24 (sexta-feira) – Das 9h às 17h

Senac – corte de cabelo feminino

Detran – serviços

Defensoria Pública – atendimento jurídico

Van do BRB

Neoenergia

Feira de artesanato

Atendimento odontológico

Projeto Amor ao Toque

IFB – Campus São Sebastião

Carreta da Mulher

Sebrae

Aferição de pressão, autorrefrator e glicose

Corte de cabelo masculino, massagem e exame bioimpedância

OAB – atendimento jurídico

Vacinação covid-19

Exames oftalmológicos

Brinquedos infláveis

Palestras diversas

Pipoca e algodão doce

Das 9 às 13h

Exposição do Zoológico

Das 19h30 às 22h

Passeio Ciclístico às 20h, com saída do Parque de Exposições até a frente da Administração Regional

– Dia 25 (sábado) – Das 9h às 17h

Senac – corte de cabelo feminino e maquiagem

Van do BRB

Neoenergia

Feira de artesanato

Atendimento odontológico

Projeto Amor ao Toque

IFB – Campus São Sebastião

Carreta da Mulher

Sebrae

Aferição de pressão, autorrefrator e glicose

Corte de cabelo masculino e massagem, bioimpedância

OAB – atendimento jurídico

Vacinação covid-19

Exames oftalmológicos

Brinquedos infláveis

Palestras diversas

Pipoca e algodão doce

Exposição de carros antigos

Das 9 às 11h

Desfile cívico com as escolas e instituições da cidade – em frente ao Caic

Corte do Bolo

Das 9 às 13h

Detran – serviços

Exposição do Zoológico

Carreta da Mulher

Vacinação de cães e gatos (antirrábica)

– Dia 26/06 (domingo) – Das 9h às 18h

Campeonato de Skate no complexo esportivo em frente a 30ª Delegacia de Polícia Militar

*Com informações de Lucio Flávio, da Agência Brasília