Santuário do cerrado, Jardim Botânico reúne 45% da flora do DF

Aniversariante desta quarta (8), espaço abriga mais de 1,7 mil espécies de plantas e mais de 500 de vertebrados

Museu do bioma cerrado, o Jardim Botânico de Brasília (JBB) comemora 38 anos de existência nesta quarta-feira (8). O espaço reúne 45% da flora do Distrito Federal, com 1.750 espécies vegetais e mais de 500 de animais vertebrados, além de centenas de invertebrados, como insetos e aracnídeos.

O local é uma área protegida e vinculada à Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), com a finalidade de constituir e manter coleções de plantas, desenvolver pesquisas científicas e promover projetos educativos e de lazer orientados para a preservação da natureza.

A diretora-executiva do JBB, Aline de Pieri, afirma que o espaço é considerado um dos mais importantes jardins botânicos do país e que segue as recomendações impostas aos equipamentos para a promoção de pesquisa científica e de educação ambiental.

“Temos cumprido a missão de proteger o cerrado com excelência”, ressalta. “Há disponível uma área de 5 mil hectares, sendo que 4,5 mil [hectares] são de área preservada, onde só entram pesquisadores autorizados. É um verdadeiro santuário”.

Novos ambientes

Relatório elaborado em 2022 indica que o JBB tem alcançado êxito em relação à proteção do bioma nativo. “É um cerrado superconservado, superpreservado”, assegura o diretor de Gestão Integrada da Biodiversidade e Conscientização Pública do JBB, Estevão Souza. “Temos, inclusive, registro de espécies endêmicas do Jardim Botânico, o que mostra que mantemos a capacidade do bioma de regeneração”.

Além disso, desde 2019, foram investidos mais de R$ 2,3 milhões em reformas, como a executada no Herbário Ezechias Paulo Heringer (Heph), e na construção de novos ambientes – restaurante, loja de souvenir, praça de alimentação, quiosque da natureza e orquidário.

Além das alas arborizadas, ambientes internos apresentam atrativos que ajudam a contar a história do cerrado

A obra mais recente, iniciada em outubro do ano passado, é a reforma do herbário. Com aporte de R$ 735 mil e área de 393 m², a nova edificação terá as condições apropriadas para a manutenção da coleção de exsicatas (plantas desidratadas). “O herbário comportará todo o acervo do JBB; será um espaço aberto, como uma biblioteca de plantas, que pesquisadores do mundo inteiro poderão visitar e ver as espécies catalogadas”, explica Aline de Pieri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Educação ambiental

Em 2022, 17.885 pessoas participaram de visitas pedagógicas ao JBB para experienciar as fisionomias, aromas e texturas do cerrado. No total, foram 355 atendimentos a escolas públicas e privadas, faculdades, universidades e entidades filantrópicas.

Estevão Souza lembra que aprender a identificar as espécies de plantas e animais é um dos principais pilares da educação ambiental. Com essa finalidade, surgiu em 2020 o projeto de ciência cidadã Observatório JBB, que incentiva visitantes a registrarem imagens da natureza pelo aplicativo Inaturalist.

Ambiente costuma ser utilizado como cenário de ensaios fotográficos

“Utilizamos esses dados nas nossas pesquisas e análises”, ilustra Estevão. “Hoje temos mais de 5 mil observações feitas por cerca de 160 pessoas que são visitantes, não necessariamente cientistas. É uma forma de educação ambiental para as pessoas conhecerem as espécies e saber o que tem no cerrado”. Foram observadas mais de mil diferentes espécies, entre as quais a maioria é de insetos e plantas.

O espaço do JBB é composta pelo Centro de Visitantes, Centro de Excelência do Cerrado, Espaço Oribá, área de piquenique e parque Infantil, orquidário, cactário, biblioteca, recinto de permacultura, anfiteatro, trilhas Interpretativas, Alameda das Nações e dos Estados e jardins temáticos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O espaço também pode ser utilizado como cenário fotográfico, de terça a quinta-feira. Foi o que fez o barbeiro Elivan Rodrigues, 42, morador do Recanto das Emas. Pela primeira vez visitando o JBB, ele escolheu o local para ensaio das fotos de debutante da filha, Anna Luiza, 15. Animado, Elivan não poupou elogios ao ambiente: “Achei muito elegante, bonito. Como é um momento especial para nós, precisávamos registrar em um lugar especial também”.

Programação

Para celebrar o aniversário, o JBB preparou uma programação especial, com exposições de arte, mostra de bonsai, recital de violino, feira de orquídeas e muito mais. Confira abaixo.

Quarta (8)

→ 9h30 – cerimônia oficial de aniversário, no Salão de Exposição do JBB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quarta e quinta (8 e 9)

→ 9h às 17h – mostra Entrelinhas, bordado livre, no Salão de Exposições do Centro de Visitantes

Dias 11 e 12

→ 9h às 17h – mostra da Confraria Bonsai de Brasília, no Salão de Exposições do Centro de Visitantes. Além da exposição das obras, haverá estandes de vendas de bonsai e curso introdutório de bonsai gratuito com vagas limitadas e ocupadas por ordem de chegada. As aulas serão no dia 12, em dois turnos: das 10h às 12h e das 14h às 16h. Ao fim do curso, os alunos receberão um bonsai para ser cultivado, contando com suporte da Confraria Bonsai de Brasília para eventuais dúvidas.

Dia 19

→ 10h30 – concerto da Camerata do Cerrado, no Salão de Exposições do Centro de Visitantes. Direção artística da violinista e professora Luciana Caixeta, com participação do violinista Ricardo Palmezano e do oboísta José Medeiros, músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. No repertório, obras de J.S. Bach e, como destaques, Viajando pelo Brasil, de Ernst Mahle, e Mourão de Guerra Peixe.

→ 9h às 13h – Bate-papo sobre a importância de cuidar do sono, com representantes da Associação Brasileira do Sono, no Centro de Visitantes do JBB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 21 deste mês a 2 de abril

→ 9h às 17h – exposição O Grito Silencioso da Mata, no Salão de Exposição do Centro de Visitantes. Idealizado pelo artista plástico e escritor Luiz Otávio em 1995, o projeto socioambiental traz esculturas em madeiras extraídas da mata atlântica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 31 deste mês a 2 de abril

→ 9h às 17h – Feira de orquídeas, no Centro de Visitantes do JBB

Funcionamento

→ Visitação: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 9h às 17h, com entrada permitida até as 16h30. Ingressos: R$ 5 por pessoa; pagamento exclusivamente em dinheiro. Entrada gratuita para pedestres e ciclistas entre as 7h30 e as 8h50. Estão isentas de pagamento crianças com até 12 anos incompletos, pessoas com deficiência e maiores de 60 anos.

→ Endereço: Setor de Mansões Dom Bosco, Área Especial, Lago Sul.

Com informações da Agência Brasília