Santa Maria chega aos 30 anos com mais infraestrutura, mobilidade e lazer

Nos últimos três anos, mais de R$ 26 milhões foram investidos pelo GDF em melhorias para a população da cidade

Aniversariante desta sexta-feira (10), quando completa 30 anos, Santa Maria recebeu mais de R$ 26 milhões em investimento desde 2020. O aporte foi implementado em obras de infraestrutura, mobilidade, lazer e educação, com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mais de 130 mil moradores da região.

“É uma cidade que vem melhorando a cada dia”, afirma a administradora de Santa Maria, Marileide Romão. “A pessoa que morou aqui há quatro anos, ao retornar, percebe as mudanças positivas para todos. E esperamos que a comunidade continue interagindo com o governo, porque são por essas demandas que sabemos o que precisa ser feito”, completa.

Segundo a administradora de Santa Maria, Marileide Romão, “a pessoa que morou aqui há quatro anos, ao retornar, percebe as mudanças positivas para todos” | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

A festa de comemoração terá atividades culturais e sociais, em frente à administração regional, a partir das 8h30. Pula-pula e pintura de rosto para as crianças, oficinas educativas sobre segurança no trânsito e oferta de serviços de saúde, entre outras atrações, fazem parte da programação (confira ao fim da matéria).

Por uma cidade mais limpa

Como presente de aniversário, Santa Maria recebeu, nessa quinta-feira (9), uma área recuperada pelo projeto De Cara Nova, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O local, na CL 413, servia como ponto recorrente de descarte irregular de lixo. Criado em janeiro, o De Cara Nova fica 15 dias em cada cidade, e já passou por Paranoá e Ceilândia.

“Há dois anos, o SLU entregou um papa-entulho de presente no dia do aniversário da cidade de Santa Maria e entregamos mais um em 2022. Neste ano, o nosso presente é o projeto De Cara Nova, que vem para somar com as demais ações de governo e deixar a cidade cada vez mais linda e com qualidade de vida para seus moradores”, afirma o diretor-presidente do SLU, Silvio Vieira.

Em 2021, Santa Maria recebeu o primeiro papa-entulho (Fazenda Saia Velha, próximo ao Conjunto D da Quadra 219), no valor de R$ 211.853,51, e mais um no ano passado (AC 104, próximo ao Lote 1 do Conjunto C), que custou R$ 312.988,09.

Mobilidade

Localizada a 26 quilômetros de Brasília, Santa Maria ocupa área superior a 13 mil metros quadrados. A parte urbanizada da cidade divide-se em Sul, Central, Norte, Setor Habitacional Ribeirão, Residencial Porto Rico, Residencial Santos Dumont, Setor Habitacional Meireles e Polo JK.

Em julho de 2021, a população ganhou o primeiro Terminal Rodoviário de Santa Maria, localizado na Quadra 401. Com investimento na ordem de R$ 4,8 milhões, o espaço tem 2,5 mil metros quadrados de área construída, dez boxes para embarque e desembarque de passageiros, 53 baias de ônibus e um estacionamento com capacidade para 60 veículos e 25 motocicletas, além de bicicletário, paraciclo, banheiro com acessibilidade e lanchonete.

Em julho de 2021, a população ganhou o primeiro Terminal Rodoviário de Santa Maria, localizado na Quadra 401 | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

O estudante Lucas Oliveira, 21 anos, ficou feliz com a inauguração do equipamento público. Isso porque, de segunda a sexta-feira, ele depende do transporte público para ir para a faculdade e para o emprego, localizados em outras regiões administrativas. “Antes do terminal, a gente passava muita dificuldade: a estrutura era bem precária e não tinha telhado. Agora está mais confortável, o ambiente melhorou muito”, conta Lucas.

O estudante Lucas Oliveira, 21 anos, comemorou a inauguração do novo terminal: “Antes do terminal, a gente passava muita dificuldade: a estrutura era bem precária e não tinha telhado. Agora está mais confortável, o ambiente melhorou muito” | Foto: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília

Também para garantir a mobilidade da população, em fevereiro de 2021, foi entregue uma ciclovia com 4,5 km de extensão – entre a BR-040/050 até a DF-290 –, ligando o Condomínio Total Ville a Santa Maria, no valor de R$ 6,7 milhões. Já em abril de 2020, a população começou a usar a ciclovia que liga o Gama a Santa Maria. A pista tem 3,6 km de extensão e recebeu aporte de R$ 651 mil.

Agora, está em andamento a pavimentação da ciclovia VC-361, prevista para ser executada em trecho de 3 km ao custo de R$ 1,5 milhão. Mais de 15 mil pessoas serão beneficiadas. As obras são de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Educação, lazer e desporto

As aulas na Escola Técnica de Santa Maria estão previstas para começar a partir do segundo semestre deste ano. Serão beneficiados estudantes do Distrito Federal e do Entorno. A construção recebeu aporte de R$ 11,8 milhões e segue o padrão arquitetônico estabelecido pelo Fundo Nacional da Educação (FNDE), com 12 salas de aula, laboratórios diversos, quadra poliesportiva, espaços administrativos e mais.

A fim de proporcionar mais lazer e desporto aos moradores, em abril de 2020, foi entregue a quadra poliesportiva da QR 122, após reforma completa. Houve a troca de todo o alambrado, reforma das calçadas ao redor, das cestas e tabelas de basquete, além de restauração e pintura de todo o piso e instalação de iluminação de LED. A obra custou R$ 91 mil e foi feita pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Outros parques, praças e quadras também passaram por manutenções, em parceria com o GDF Presente. O Polo Sul 2 do programa auxilia a administração regional na execução de serviços como recapeamento, recuperação e manutenção asfáltica, retirada de entulho e lixo verde, poda de árvores e instalação de meios-fios.

“Ajudamos com o maquinário e mão de obra, atendendo as demandas da população e os pedidos da administração”, afirma o coordenador do Polo Sul, responsável pelos reparos em Santa Maria e no Gama, Rodrigo Caverna.

Destaque também para a instalação de um portal no Parque Ecológico de Santa Maria, com investimento de quase R$ 214 mil. O projeto foi apresentado pela administração regional e é executado a partir de acordo de compensação ambiental pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Terracap) e o Instituto Brasília Ambiental.

O espaço verde foi entregue para a população em 2021 e, atualmente, conta com parquinho infantil, ponto de encontro comunitário (PEC), quadras de areia e poliesportiva, pergolado ao ar livre, mesas com bancos de concreto e pista de cooper. “É mais um passo para proporcionar mais segurança e conforto para a população, que poderá usufruir ainda mais do espaço verde”, comenta Romão.

Arte: Administração Regional de Santa Maria

